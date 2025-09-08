Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Le antiche origini del Leone di San Marco a Venezia: l'opera è frutto della maestria asiatica e proviene dalla Cina

Capita spesso che la scienza riesca a ribaltare anche le più radicate convinzioni. È questo il caso che vede protagonista il famoso Leone di San Marco.

Come può il simbolo assoluto della città di Venezia non essere effettivamente veneziano? L’impensabile assume contorni di realtà a seguito di una recente scoperta.

Un team dell’Università di Padova ha rivelato infatti che la famosa statua fu sorprendentemente realizzata in Cina. La scienza colpisce ancora dunque e lo fa con prove inconfutabili.

Le origini asiatiche

La teoria dell’origine cinese del Leone di Venezia non si fonda su storie o leggende, ma su una solida ricerca condotta da esperti di tecnologia dei materiali.

Le attività di ricerca sono iniziate prelevando piccolissime porzioni di bronzo direttamente dal corpo scultoreo. Il materiale raccolto è stato poi sottoposto ad analisi approfondite con lo scopo di studiare gli isotopi di piombo presenti.

Gli isotopi di piombo infatti costituiscono una sorta di “carta d’identità” chimica del metallo, permettendo di risalire ai giacimenti da cui esso proviene.

Il minerale di rame adoperato per la produzione della statua non ha origini europee, ma asiatiche. In particolare sembrerebbe che la sua estrazione sia avvenuta nei giacimenti del bacino del fiume Yangzi, a “soli” 10.000 chilometri di distanza da Venezia. Scienza a parte, altri indizi tendono ad avvalorare questa tesi.

La ricostruzione storica

La statua che oggi ci appare nelle sembianze di un leone alato, ha subito numerose trasformazioni e modifiche. Tra queste ci sarebbe anche l’asportazione delle corna. Un dettaglio che non era mai stato oggetto di dibattito, ma che ora suscita grande interesse. Le corna sarebbero un tratto distintivo del “zhènmùshòu” o “guardiano di tombe”, una creatura fantastica posta a protezione dei defunti col potere di allontanare spiriti malvagi.

Il leone era quindi alla nascita un guardiano della dinastia Tang e solo dopo aver attraversato quasi un intero continente, avrebbe assunto l’aspetto che tutto il mondo oggi conosce.

Certa è la sua presenza a Venezia intorno al 1293, quando un documento di richiesta per un intervento di restauro, lo colloca proprio sul territorio della Serenissima.

Un’ipotesi da accertare è che proprio nella seconda metà del 1200 l’opera abbia lasciato la Cina e percorso la Via della Seta in compagnia di Niccolò e Maffeo Polo. I due, rispettivamente padre e zio di Marco Polo, nel 1262 si trovavano in visita presso la corte mongola di Khanbaliq. Un indizio che richiede maggiori approfondimenti, ma che potrebbe avvalorare quanto già dimostrato dalle analisi scientifiche.

Da simbolo indiscusso della forza della Repubblica, il leone di San Marco si trasforma in qualcos’altro. Se da un lato la sua composizione, un corpo muscoloso in posizione fiera e dominante, richiama alla memoria un mondo di giochi di potere e strategie di prevaricazione, dall’altro questa scoperta getta luce su un antico mondo interconnesso.

Migliaia di chilometri venivano percorsi da uomini curiosi e coraggiosi, mossi dal desiderio di scoprire culture e società lontane, persino leggendarie in alcuni casi. E così in un’epoca in cui la comunicazione era ancora fatta di scambi, accadeva che delle opere d’arte lasciassero il loro luogo di nascita per andare a riscrivere la storia altrove.