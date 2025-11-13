Lenovo ThinkPad Yoga: 25% di sconto su questo notebook pronto all’uso

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

25% di sconto sul notebook Lenovo da 13,3″ e FHD touch con Intel i7, 16 GB RAM e SSD 256 GB. Convertibile, leggero e pronto all’uso

Amazon

L’offerta giusta per chi cerca un convertibile affidabile e pronto a tutto: su Amazon il Lenovo ThinkPad Yoga è proposto con uno sconto del 25%. A questo prezzo puoi portarti a casa un 2‑in‑1 solido e professionale, apprezzato per robustezza, comodità della tastiera e praticità d’uso quotidiana. È ricondizionato e pronto all’uso, così puoi iniziare subito a lavorare o studiare senza configurazioni complesse. Scopri i dettagli dell’offerta e approfittane finché dura: vai all’offerta.

Questo Yoga punta sulla flessibilità d’uso: la modalità 2‑in‑1 e il display touch lo rendono comodo nella produttività, nelle riunioni e nella didattica. Le prestazioni sono adeguate alle attività di tutti i giorni, mentre la grafica integrata privilegia l’efficienza su compiti professionali rispetto al gaming intenso. Il programma Amazon Renewed garantisce ispezioni e test professionali: una soluzione smart per chi vuole affidabilità a budget contenuto.

Lenovo ThinkPad Yoga

Lenovo ThinkPad Yoga: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Lenovo ThinkPad Yoga è in offerta a 299,00€ con sconto del 25%, con un risparmio che si traduce in circa 100 euro sul prezzo di riferimento. È una proposta particolarmente interessante per un convertibile professionale ricondizionato, ideale per lavoro, studio e mobilità. La garanzia è di 12 mesi e, in caso di necessità, per i resi viene indicato di contattare il venditore.

Lenovo ThinkPad Yoga

Lenovo ThinkPad Yoga: le caratteristiche tecniche

La dotazione combina un Intel Core i7-8650U a 4 core (1,9 GHz) con 16GB di RAM e SSD da 256GB, una base solida per multitasking e produttività. Il display touch da 13,3" e il fattore di forma convertibile aumentano la versatilità tra modalità laptop e tablet. C’è Windows 11 preinstallato e una configurazione pronta con LibreOffice, Antivirus, Chrome e VLC per iniziare subito.

La connettività è completa: Thunderbolt 3, 2x USB‑A 3.0, HDMI, audio in/out e lettore di schede, oltre a Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2. La grafica è affidata alla Intel UHD Graphics 620. Completano il quadro la tastiera con layout italiano, dimensioni di 314 × 18,2 × 222 mm e peso di circa 1,43 kg, così da restare comodo anche in mobilità.

Essendo un prodotto ricondizionato, è stato ispezionato, testato e pulito professionalmente; gli accessori possono non essere originali ma sono compatibili e perfettamente funzionanti, e la confezione può essere generica. Un pacchetto equilibrato per chi desidera un 2‑in‑1 business a prezzo accessibile.

Lenovo ThinkPad Yoga