Il Lenovo Tab è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare low cost per chi è alla ricerca di un tablet Android

Lenovo

In sintesi

Tablet low cost con buone prestazioni: Lenovo Tab disponibile su Amazon a 129 euro (versione 128 GB) o 99 euro (versione 64 GB), ideale per chi cerca un dispositivo economico per l’uso quotidiano.

Caratteristiche principali: Display 10,1" Full HD IPS, SoC MediaTek Helio G85, 4 GB RAM, storage 64/128 GB, batteria 5.100 mAh con ricarica rapida 15 W, fotocamere 8 MP posteriore e 5 MP anteriore, sistema operativo Android 15, supporto Wi-Fi 6.

Acquistare un tablet low cost diventa oggi più facile: il Lenovo Tab, infatti, è protagonista di una nuova offerta su Amazon con un prezzo ridotto a 129 euro.

Il prezzo in questione si riferisce alla versione da 128 GB. Per chi vuole spendere meno c’è anche una versione da 64 GB che costa 99 euro.

Il modello rappresenta un’ottima opzione per gli utenti alla ricerca di un tablet low cost da prendere oggi. Il tablet di Lenovo è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Raggiunta la pagina del prodotto è possibile scegliere la versione desiderata del tablet da acquistare.

Lenovo Tab, Display 10.1" FHD, Processore Mediatek Helio G85, RAM 4GB, Memoria 128GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Clear Case incluso - Polar Blue

La scheda tecnica del Lenovo Tab

La scheda tecnica del Lenovo Tab comprende un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS LCD. Sotto la scocca, invece, è possibile trovare il SoC MediaTek Helio G85, in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni, con una gestione senza problemi delle principali applicazioni.

Ci sono anche 4 GB di memoria RAM oltre 64/128 GB di storage. Il tablet può contare su una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 15. La scocca è realizzata in plastica e il tablet misura 235 x 154 x 7,5 mm, con un peso complessivo di 425 grammi. Per quanto riguarda la connettività, invece, è presente il supporto al Wi-Fi 6.

Si tratta, quindi, di un tablet economico ma di buona qualità che rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico ma in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni.

Lenovo Tab, l’offerta Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Tab, nella versione con 128 GB di storage, con un prezzo ridotto a 129 euro. C’è anche la versione da 64 GB che viene proposta con un prezzo ridotto a 99 euro. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile tramite il box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.

