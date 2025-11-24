Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Lenovo LOQ è in offerta su Amazon: si tratta di un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un notebook da gaming senza spendere troppo

In sintesi

Lenovo LOQ Essential in offerta Black Friday su Amazon a 698€, nuovo minimo storico, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi; include Intel Core i5-12450HX e NVIDIA RTX 4050, ottimo rapporto qualità/prezzo per il gaming.

Dotazione completa con 16 GB di RAM, SSD da 512 GB espandibile, batteria da 57 Wh e Windows 11; tastiera italiana retroilluminata e supporto DLSS per migliori prestazioni nei giochi.

Acquistare un nuovo notebook da gaming senza spendere troppo è possibile. Grazie alle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon, infatti, è ora possibile puntare sul Lenovo LOQ Essential, modello completo e di qualità che viene proposto con un prezzo ridotto a 698 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili senza interessi. La promozione porta il modello al nuovo minimo storico. Il notebook abbina il processore Intel Core i5-12450HX alla scheda video NVIDIA RTX 4050 per una combinazione ottima per il gaming in questa fascia di prezzo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Lenovo LOQ Essential: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Lenovo LOQ Essential comprende un processore Intel Core i5-12450HX a cui si affianca la scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. La combinazione, in rapporto alla fascia di prezzo, rappresenta un’ottima soluzione per il gaming.

Da segnalare che ci sono 16 GB di memoria RAM oltre a 512 GB di SSD, con possibilità di espansione. Il notebook è dotato anche di una batteria da 57 Wh e può contare sul sistema operativo Windows 11 oltre che su una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Il Lenovo LOQ Essential è, quindi, la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un notebook da gaming di qualità ma con un prezzo accessibile, per gli standard della categoria. La scheda NVIDIA, con il supporto alle varie tecnologie come il DLSS, può rappresentare una marcia in più.

Lenovo LOQ Essential: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo LOQ Essential con un prezzo ridotto a 698 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello di Lenovo che può rappresentare oggi la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming senza spendere troppo. Il portatile è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

