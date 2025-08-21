Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Lenovo LOQ Essential è in offerta su Amazon: il notebook da gaming con RTX 4050 è acquistabile oggi in forte sconto diventando un best buy del suo segmento

Lenovo

In sintesi

Con l’offerta Amazon il Lenovo LOQ Essential è disponibile a 799 euro con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Il Lenovo LOQ Essential offre display 15,6’’ 144 Hz, Intel Core i5-12450HX, NVIDIA RTX 4050, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Acquistare un nuovo notebook da gaming senza spendere troppo è possibile: con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è ora disponibile l’ottimo Lenovo LOQ Essential che viene proposto al prezzo scontato di 799 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto.

La scheda tecnica del Lenovo LOQ Essential

Il Lenovo LOQ Essential garantisce un’ottima scheda tecnica e un prezzo accessibile, per gli standard di questa categoria di prodotto. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

A gestire il funzionamento del computer c’è il processore Intel Core i5-12450HX, con CPU a 8 core (4 core Performance e 4 core Efficient). Per la parte grafica, invece, è possibile puntare sulla scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata e con la possibilità di accedere alle tecnologie NVIDIA, come il DLSS.

Il notebook può contare su 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (con possibilità di espansione) e presenta anche una tastiera retroilluminata con layout italiano e tastierino numerico laterale.

Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Windows 11. Il modello di Lenovo può contare su una batteria da 57 Wh e su una dotazione di porte completa, con varie USB, una Ethernet e una HDMI.

Si tratta della soluzione giusta per chi è alla ricerca di un notebook da gaming economico in grado di diventare, all’occorrenza, una workstation portatile con un rapporto qualità/prezzo davvero vantaggioso, soprattutto considerando l’offerta in corso.

Lenovo LOQ Essential, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo LOQ Essential con un prezzo scontato di 799 euro e con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo: il laptop garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo, risultando la soluzione giusta sia per il gaming che per tutte le altre attività (studio e lavoro da remoto ad esempio).

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e può essere sfruttato tramite il banner qui di sotto.

