Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i notebook convertibili con penna inclusa: ecco l'offerta da cogliere al volo

Lenovo

In sintesi

Lenovo IdeaPad Flex 5 scende a 629€ su Amazon, venduto e spedito direttamente da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi e penna digitale inclusa.

Ottima dotazione tecnica: display touch Full HD da 14", Ryzen 7 5700U, 8/512 GB, WiFi 6, Windows 11 e ampia connettività (USB-A, USB-C con PD/DP, HDMI), risultando un vero "best buy" nella categoria dei convertibili.

Le offerte Amazon di oggi sono l’occasione giusta per poter acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5. Il modello è un convertibile con penna e sistema operativo Windows 11. Sfruttando la promo in corso è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo ridotto fino a 629 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon e, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali, è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il modello al carrello.

Lenovo IdeaPad Flex 5, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Flex 5 comprende un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e supporto touch, con la possibilità di utilizzare la Lenovo Digital Pen, sempre inclusa in confezione e, quindi, disponibile senza alcun costo aggiuntivo.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il processore AMD Ryzen 7 5700U con CPU octa-core e con GPU integrata. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza del supporto alla connettività WiFi 6. La batteria è da 52,5 Wh.

Il convertibile di Lenovo è dotato del sistema operativo Windows 11 Home. C’è spazio anche per una buona dotazione di porte che comprende: 2xUSB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 (supporta trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2), HDMI.

Per chi è alla ricerca di un notebook convertibile con penna inclusa, quindi, il modello di Lenovo può rappresentare un best buy, considernado il prezzo accessibile per la categoria di prodotto.

Lenovo IdeaPad Flex 5: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5 con un prezzo ridotto fino a 629 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate. Il modello è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, considerando anche la penna inclusa. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere il modello al carrello. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo.

