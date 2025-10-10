Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Lenovo Idea Tab è in offerta su Amazon diventando un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di un tablet completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Lenovo

In sintesi

Promozione Amazon: il Lenovo Idea Tab è disponibile in sconto con prezzi a partire da 204 € per la versione Wi-Fi da 128 GB, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi e Lenovo Tab Pen inclusa.

Caratteristiche tecniche: display da 11" 2.5K a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 6300, 8 GB di RAM, Android 15, e batteria da 7.040 mAh.

Il Lenovo Idea Tab diventa la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet completo e con un ottimo prezzo. Sfruttando la promozione in corso, infatti, il modello di Lenovo è disponibile ora in forte sconto su Amazon con un prezzo che si riduce fino a 204 euro per la versione da 128 GB con connettività Wi-Fi.

Da segnalare anche la possibilità di puntare sulla variante da 128 GB con connettività Wi-Fi + 5G che viene proposta al prezzo di 254 euro. Per gli utenti che preferiscono avere più spazio di archiviazione, invece, c’è la variante da 256 GB con Wi-Fi che costa 240 euro mentre la versione 5G viene proposta a 287 euro.

Tutte le versioni del tablet di Lenovo sono vendute direttamente da Amazon e possono essere acquistate anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Tutte le varianti del tablet di Lenovo includono in confezione e senza alcun costo aggiuntivo la Tab Pen.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Gli sconti in corso sono validi solo per un breve periodo.

La scheda tecnica del Lenovo Idea Tab

Il Lenovo Idea Tab può contare su un display da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 15 oltre che della Lenovo Tab Pen, sempre inclusa per tutte le versioni. Il tablet ha una batteria da 7.040 mAh. Si tratta, quindi, di un tablet completo e che, grazie alla promo in corso, è disponibile con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lenovo Idea Tab, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Idea Tab con un prezzo ridotto fino a:

204 euro per la versione Wi-Fi da 128 GB

per la versione 240 euro per la versione Wi-Fi da 256 GB

per la versione 256 euro per la versione Wi-Fi + 5G da 128 GB

per la versione 287 euro per la versione Wi-Fi + 5G da 256 GB

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon.

