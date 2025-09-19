Libero
Tablet Lenovo in offerta su Amazon: tanta qualità per un modello low cost

Il Lenovo Idea Pad è in offerta su Amazon ed è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico: si tratta di un vero e proprio affare low cost

lenovo-idea-pad Lenovo

In sintesi

  • Lenovo Idea Tab (8/128 GB) in offerta a 199 € su Amazon, con possibilità di passare a 256 GB spendendo 30 € in più; inclusa la Tab Pen, pagamento in 5 rate senza interessi.
  • Display 11" 2.5K 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM, batteria 7.040 mAh, Android 15, disponibile in versione Wi-Fi.

Il Lenovo Idea Tab è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet low cost da meno di 200 euro. Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, il modello è ora disponibile con un prezzo scontato di 199 euro (-100 euro rispetto al listino).

La versione in offerta è quella da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da segnalare, però, che con 30 euro in più è possibile acquistare la versione da 256 GB di storage in modo da incrementare lo spazio di archiviazione con una spesa contenuta.

In confezione è inclusa anche la Tab Pen, senza alcun costo aggiuntivo. Il tablet è venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile optando per il pagamento in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue

Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue

199,00 €299,00 € -100,00 € (33%)

Lenovo Idea Tab: la scheda tecnica

Il Lenovo Idea Tab è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un tablet low cost, con ottime specifiche e un prezzo accessibile. La scheda tecnica del modello include un display da 11 pollici con risoluzione di 2.5K e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. Il modello ha una batteria da 7.040 mAh e può contare sul sistema operativo Android 15.

Si tratta di un tablet di buona qualità e con un prezzo accessibile. Per tanti utenti, questo modello può rappresentare la scelta giusta per acquistare un prodotto in linea con le proprie necessità e massimizzare la convenienza.

Lenovo Idea Tab: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Idea Tab con un prezzo scontato di 199 euro, scegliendo la versione da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche la possibilità di puntare sulla versione da 256 GB di memoria interna con un costo aggiuntivo di 30 euro.

In confezione è sempre inclusa la penna Lenovo Tab Pen. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il tablet al carrello, scegliendo la versione desiderata.

