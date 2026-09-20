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LEGO Tecnic Ferrari SF-24, lo sconto è da urlo: va comprato subito

Composto da quasi 1.400 pezzi, permette di riprodurre in maniera fedele la monoposto che ha preso parte al mondiale di Formula 1 del 2024. Oggi lo paghi pochissimo.

4 min di lettura

LEGO Technic Ferrari SF-24 Amazon

Costruire una monoposto di Formula 1 pezzo dopo pezzo è un’esperienza diversa da qualsiasi altro set LEGO, e il Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24 porta questa sensazione a un livello superiore: sviluppato con il contributo diretto del team di progettazione della Scuderia Ferrari, riproduce in scala 1:8 la monoposto che ha preso parte al Campionato del Mondo di Formula 1 del 2024.

Un pezzo da collezione per adulti e bambini appassionati del Cavallino Rampante oggi disponibile a un prezzo incredibilmente basso. Con lo sconto Amazon risparmi decine di euro sul listino su uno dei set LEGO Tecnic più cercati

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Sconto mai visto sul set LEGO Tecnic Ferrari SF-24: offerta e prezzo finale

Il set LEGO Tecnic Ferrari SF-24 è oggi disponibile su Amazon al prezzo più basso degli ultimi mesi. Merito dello sconto del 29%, grazie al quale puoi risparmiare decine di euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore danese. Comprandolo oggi il set Ferrari SF-24 costa 162,82 euro anziché 229,99 euro come da listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, il set LEGO Tecnic dedicato al mondo del Cavallino Rampante costa poco più di 30 euro al mese per 5 mesi.

LEGO Tecnic Ferrari SF-24 caratteristiche e funzionalità

Se hai sempre sognato di voler diventare un meccanico o un progettista di una monoposto di Formula 1, questo set LEGO Tecnic ti aiuta in qualche modo a realizzarlo. Con i suoi dettagli tecnici realistici come sterzo funzionante, cambio a 2 velocità e ala posteriore regolabile per simulare il DRS, la Ferrari SF-24 ti catapulta direttamente all’interno di un box di una scuderia di Formula 1.

Composto da quasi 1.400 pezzi, il set riproduce in scala 1:8 la monoposto guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una volta completato restituisce anche al tatto la sensazione di un oggetto solido e curato nei minimi dettagli. E basta sollevare il cofano posteriore per rendersi conto di quanta attenzione sia stata dedicata in fase di progettazione e sviluppo del modellino.

Rimuovendo la cover posteriore, è possibile ammirare il motore V6 da 1.600 cc con l’unità MGU-H rotante, il componente ibrido che nella realtà recupera energia dai gas di scarico. Regolando l’ala posteriore verso l’alto o verso il basso, si simula inoltre l’attivazione del sistema DRS, la funzione che nelle gare reali riduce la resistenza aerodinamica per favorire i sorpassi in rettilineo.

Tra le funzioni più interessanti c’è lo sterzo funzionante, che permette di orientare le ruote anteriori proprio come su una vettura reale, abbinato a un sistema di sospensioni push-rod e pull-rod fedele alla configurazione tecnica delle monoposto di Formula 1. Il cambio a 2 velocità aggiunge un ulteriore livello di autenticità meccanica, distinguendo questo set dai modelli LEGO più semplici pensati per un pubblico più giovane.

I pneumatici stampati, con loghi e colori autentici applicati direttamente in fase di produzione, evitano il bisogno di adesivi e garantiscono una finitura più curata nel tempo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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