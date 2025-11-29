LEGO Technic, i set più avanzati a prezzo mai visto prima: sconti esagerati

Amazon

Per gli appassionati di auto e motori, sono diventati ormai un vero e proprio oggetto del desiderio. E capire il perché non è poi così complicato. I set LEGO Technic riproduconosupercar, monoposto da corsa, motocicli e mezzi da lavoro (solo per citarne alcuni) sin nei minimi dettagli.

Tutto è curato in maniera maniacale: grazie anche alla collaborazione dei designer e dei progettisti di varie case costruttrici, i set LEGO Technic legati al mondo dei motori riproducono alla perfezione soluzioni aerodinamiche, livree e parti meccaniche dei mezzi.

I set oggi in offerta su Amazon per la settimana del Prime Day 2025 ne sono un esempio lampante. Basta guardare le immagini delle monoposto di Formula 1 e le supercar disponibili a prezzo stracciato per rendersi conto di trovarsi di fronte dei veri e propri gioielli della tecnica e del design.

Il tutto a un prezzo mai così basso. Grazie alle offerte del Prime Day 2025 risparmi decine e decine di euro su alcuni dei set più desiderati.

LEGO Technic Ferrari SF-24

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3

LEGO Technic Ferrari SF-24 scheda tecnica: sconto Amazon e prezo finale

Per gli appassionati delle monoposto di Maranello è diventata, nel corso del tempo, un vero e proprio pezzo da collezione. Il set LEGO Technic Ferrari SF-24 è un must-have per tutti i tifosi del Cavallino Rampante con il pallino per le costruzioni danesi.

E il merito, come detto, è per la maniacale cura dei dettagli messa nel ricreare la monoposto scesa in pista nel 2024. Sotto il cofano trovano spazio il cambio a 2 velocità dell’auto LEGO Technic e il motore V6 con la sua MGU-H rotante. L’aerodinamica e la livrea, poi, riproducono alla perfezione linee e colori della monoposto guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il doppio sconto garantito da Amazon per il Black Friday 2025, poi, fa crollare il prezzo a un livello senza precedenti. Allo sconto fisso del 27% si somma uno sconto automatico al check-out di 31,42 euro. Grazie a questa doppia promozione, il set LEGO Technic Ferrari SF-24 costa 137 euro, con un risparmio che sfiora i 100 euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore.

LEGO Technic Ferrari SF-24

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance a tasso zero su Amazon: caratteristiche, rate e prezzo finale

Rimaniamo nel mondo della Formula 1, anche se facciamo un viaggio verso Stoccarda. Il set LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance riproduce in maniera fedele la monoposto guidata da Lewis Hamilton e George Russel nel corso del mondiale di Formula 1 2023.

Il set si compone di oltre 1.500 pezzi e permette di realizzare un modellino in scala 1:8. Diversi i particolari meccanici funzionanti: dallo sterzo alle sospensioni, passando per il differenziale e il motore a 6 cilindri con pistoni mobili, oltre all’alettone mobile ispirato al DRS della vera Mercedes-AMG scesa in pista quell’anno.

Oggi, poi, è più conveniente che mai. Potrai acquistarla al minimo storico grazie allo sconto del 25%: la paghi poco più di 160 euro anziché 220 euro come da listino. Allo sconto si aggiunge anche la possibilità del pagamento a rate senza interessi per gli iscritti ad Amazon Prime. Optando per questa modalità di pagamento, la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance costa solo 33 euro al mese per cinque mesi.

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 caratteristiche: offerta, sconto e prezzo finale Amazon

Il set LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 è tra i più amati dagli appassionati del mondo automotive. Questo bolide del Cavallino Rampante è riprodotto in una meticolosa scala 1:8, catturando l’essenza e le linee iconiche della vettura originale.

Diverse le peculiarità tecniche e meccaniche presenti in questo set. L’apertura delle porte a farfalla, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori sono solo alcuni dei dettagli riprodotti fedelmente e che faranno la felicità degli appassionati del modello.

In occasione del Black Friday 2025, questo esclusivo modello è disponibile con un generoso sconto di oltre 110 euro. Grazie allo sconto del 27% lo paghi 337 euro anziché 449 euro come da listino.

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3