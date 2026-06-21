Lego Technic Ferrari al minimo storico: va comprato subito
Il Lego Technic della Ferrari è disponibile in promo con un doppio sconto e approfitti del minimo storico.
Se siete degli appassionati della Formula 1, questa è la promo che fa per voi. Per pochissimo tempo trovi su Amazon il Lego Technic dedicato alla SF-24 della Ferrari in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre allo sconto fisso che trovi in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 32,20 euro e il risparmio finale è superiore agli 80 euro. Approfitti del minimo storico e acquisti uno dei set Lego più richiesti e amati dagli utenti. Riproduce fedelmente la monoposto da Formula 1 ed è composto da ben 1361 pezzi. Puoi ricostruire ogni singola parte, dal motore V6, al DRS dell’ala posteriore fino alle sospensioni. E se hai problemi nel montaggio, puoi farti aiutare dall’app Lego disponibile sullo smartphone. Approfitta immediatamente di questa promo: può terminare da un momento all’altro.
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Lego Technic Ferrari SF-24: prezzo, offerta e sconto Amazon
Prezzo stracciato per il Lego Technic Ferrari SD-24. Solo per oggi lo trovi su Amazon con uno sconto fisso del 22% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 32,20 euro, per un risparmio netto che supera gli 80 euro. Il prezzo finale è di 146,29 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.
La disponibilità del set è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.
Lego Technic Ferrari SF-24: le caratteristiche tecniche
Il set LEGO Technic dedicato alla monoposto Ferrari SF-24 è uno dei progetti più interessanti lanciati da Lego negli ultimi anni. Un set dedicato agli appassionati dei motori e del Cavallino Rampante. Composto da ben 1.361 pezzi, questo modello in scala 1:8 cattura in modo impeccabile le linee aerodinamiche e il profilo della vera monoposto da corsa.
Riproduce fedelmente anche le caratteristiche ingegneristiche dei suoi meccanismi interni. Rimuovendo la cover del motore è possibile esaminare da vicino la riproduzione del blocco motore V6 dotato di un’unità MGU-H rotante, collegata a un accurato cambio con differenziale. La meccanica di precisione è ulteriormente esaltata da un sistema di sterzo funzionante che garantisce una manovrabilità realistica e da una configurazione avanzata di sospensioni push-rod e pull-rod sia anteriori che posteriori, concepite per simulare fedelmente il comportamento geometrico della vettura reale sui cordoli della pista.
Non manca l’ala posteriore regolabile che può essere sollevata o abbassata manualmente per variare l’assetto aerodinamico della monoposto. Il montaggio è supportato dall’app digitale LEGO Builder, che assiste l’utente permettendo di ingrandire e ruotare i componenti in 3D. Un vero pezzo da collezione e che solo per oggi trovi a un prezzo mai visto prima.
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