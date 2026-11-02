Lefant V1, l'aspirapolvere lowcost costa pochissimo: 68% di sconto

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L'aspirapolvere Lefant V1 è in promo con uno sconto shock del 68% e costa meno di 110 euro. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.

Lefant

Tra le offerte top del giorno troviamo sicuramente l’aspirapolvere Lefant V1, disponibile per pochissimo tempo con uno sconto eccezionale che lo fa diventare un vero best-buy. Su Amazon, infatti, lo trovi con uno sconto del 68% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare ben 230 euro su quello di listino. Un vero affare per un aspirapolvere che dichiara una potenza di aspirazione elevata e che si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Se vuoi spendere poco e hai bisogno di un aspirapolvere leggera e maneggevole, questa è la promo che fa per te. Inoltre, nella confezione trovi anche utilissimi accessori, come la spazzola con luce LED che illumina lo sporco, oppure, la lancia per eliminare la polvere anche dalle fessure. Non perdere tempo e approfittane subito.

Lefant V1 109,98 € -68% 339,99 € Risparmi 230,01 € Acquista su Amazon

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Lefant V1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Tra le più convenienti sul mercato, da oggi l’aspirapolvere Lefant V1 è disponibile su Amazon con uno sconto del 68% e il prezzo scende a 109,98 euro, con un risparmio di 230 euro su quello di listino. Per rendere ancora più interessante la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati dal 1 novembre, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo puoi portarti avanti con i regali di Natale, oppure testare questo aspirapolvere con tutta calma.

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Lefant V1: le caratteristiche tecniche

Il Lefant V1 dichiara una potenza di aspirazione fino a 40.000 Pa, pensata per rimuovere polvere, briciole e peli da pavimenti duri, tappeti e moquette. La spazzola principale è dotata di un sistema anti-groviglio che limita l’accumulo di capelli e peli, e di una luce LED integrata che illumina lo sporco sotto mobili e letti.

L’alimentazione è affidata a una batteria rimovibile ad alta capacità, che si può ricaricare separatamente e garantisce un’autonomia fino a 42 minuti. Il serbatoio da 750 ml si svuota con un sistema a un solo clic, mentre la filtrazione a 5 stadi con filtro HEPA trattiene fino al 99,9% delle particelle da 0,3 micron, migliorando la qualità dell’aria in casa.

Il display LED touch mostra lo stato della batteria, la modalità di aspirazione selezionata e lo stato del filtro. Il design è verticale e autoportante, quindi l’aspirapolvere sta in piedi da solo durante le pause, e l’asta telescopica regolabile permette di adattare l’altezza.

Nella confezione sono inclusi la spazzola per pavimenti con luce LED, la spazzola combinata 2-in-1, la bocchetta lunga per le fessure e un supporto da parete con porta accessori. L’unità motore si stacca dall’asta per diventare un mini aspirapolvere portatile per divani, scale e auto. Insomma, un aspirapolvere completo e da oggi a un prezzo eccezionale.

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