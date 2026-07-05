Lefant, il robot aspirapolvere lavapavimenti a prezzo stracciato: sconto senza precedenti

Grazie all'offerta Amazon, il prezzo di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla a un punto senza precedenti. Risparmi oltre 1.000 euro e fai un vero affare

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Il Lefant M5 Pro è il robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per chi vuole una casa sempre pulita senza muovere un dito. Aspira, lava e si svuota da solo, gestendo ogni angolo della casa con una precisione sorprendente. Grazie alla stazione base multifunzione, ti dimentichi della manutenzione quotidiana per mesi: ti basterà impostare le routine di pulizia dall’app per ottenere risultati perfetti su qualunque superficie (dai pavimenti duri al parquet). Oggi, poi, lo trovi a un prezzo ridicolo: lo sconto del 74% fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

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Lefant M5 Pro offerta del giorno su Amazon: sconto e prezzo finale

A un prezzo così basso, il Lefant M5 Pro va comprato prima che l’offerta finisca. Il prezzo di listino è di 1.699,99€, ma oggi su Amazon lo paghi solamente 449,99€. Un risparmio considerevole, quello garantito oggi da Amazon: il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma ti costa ben 1.250 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore. Uno sconto del 74% che rende questo robot aspirapolvere lavapavimenti un vero e proprio best buy di categoria.

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Lefant M5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Acqua sempre pulita, pavimenti sempre impeccabili. Grazie al suo sistema di erogazione continua di acqua pulita sul rullo, il Lefant M5 Pro elimina alla radice uno degli aspetti più deleteri dei robot lavapavimenti di prima generazione. Il rullo resta sempre pulito e ogni passaggio lava con acqua fresca, garantendo risultati uniformi su qualsiasi tipo di pavimento, dal parquet al gres.

Grazie al sistema Zero-Groviglio con spazzola principale a V e doppio pettine, capelli e peli vengono convogliati verso il centro, riducendo drasticamente gli aggrovigliamenti. Abbinato a un’aspirazione da 18.000 Pa, il robot rimuove senza fatica polvere, detriti e peli di animali domestici, anche nei punti più difficili. Quando rileva un tappeto o una moquette, poi, il robot del produttore cinese in offerta su Amazon solleva automaticamente il rullo fino a 8 mm e adatta la modalità di pulizia per evitare che si bagnino. Così puoi passare da pavimenti duri a tappeti senza dover intervenire manualmente, con la sicurezza che ogni superficie venga trattata nel modo giusto.

Il sistema di mappatura Laser dToF costruisce mappe dettagliate della casa e pianifica i percorsi di pulizia più efficienti. A questo si aggiunge il sistema di evitamento ostacoli PSD 2.0, che rileva anche gli oggetti più bassi riducendo urti e interruzioni: il risultato è una pulizia fluida, senza intoppi e senza che tu debba controllare ogni movimento.

La stazione base multifunzione svuota automaticamente il contenitore della polvere fino a 120 giorni, lava il rullo con acqua calda fino a 75 °C e gestisce anche il dosaggio automatico del detergente. Significa prestazioni di lavaggio sempre costanti, con pochissima manutenzione richiesta da parte tua: praticamente come avere un aiuto domestico che lavora anche quando non ci pensi.

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