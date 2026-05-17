Lefant, errore di prezzo sul robot aspirapolvere lavapavimenti: sconto esagerato

Compatto, versatile e potente, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato: risparmi oltre 1.000 euro.

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Probabile errore di prezzo, quello che trovi oggi su Amazon per il Lefant M5 Pro. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma del produttore cinese è disponibile a un prezzo mai così basso: puoi risparmiare centinaia di euro su uno degli elettrodomestici più acquistati su Amazon. E non è difficile capire il perché di questo successo. Il Lefant M5 Pro sfrutta il meglio della tecnologia per garantirti un pulito impeccabile su qualsiasi pavimento: dalla navigazione laser al sistema di pulizia a rullo con acqua corrente (spruzzata continuativamente da ben 16 ugelli), tutto è pensato per liberarti dall’incombenza della pulizia dei pavimenti di casa. Insomma, un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Lefant M5 Pro

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Sconto mai visto sull’aspirapolvere lavapavimenti top: offerta e prezzo finale

Il doppio sconto che trovi oggi su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese ti permette di risparmiare una cifra monstre. Il Lefant M5 Pro è disponibile al minimo storico grazie allo sconto fisso del 71% al quale si somma un ulteriore ribasso dell’8% che si attiva automaticamente al check-out.

Grazie a questa doppia promozione, il Lefant M5 Pro ti costa 459,00 euro anziché 1.699,99 euro come da prezzo suggerito dal produttore. Con il doppio sconto arrivi a risparmiare ben 1.240 euro rispetto al listino: un affare da cogliere al volo.

Lefant M5 Pro

Lefant M5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettato per automatizzare la pulizia domestica in modo completo ed efficiente, il Lefant M5 Pro è la risposta definitiva alla tua esigenza di avere pavimenti sempre puliti senza però muovere un dito (o, per meglio dire, solo uno).

Caratterizzato da una straordinaria potenza di aspirazione di 18.000 Pa, il Lefant M5 Pro si muove agilmente tra le stanze di casa, schivando ostacoli di ogni genere e infilandosi sotto i mobili per eliminare polvere e sporco anche negli angoli più reconditi.

Il sistema di pulizia, se ancora non lo si fosse compreso, è il vero fiore all’occhiello di questo elettrodomestico. La spazzola con tecnologia Zero-Tangle evita fastidiosi grovigli, mentre il motore consente di aspirare senza sforzo polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie.

Il sistema di lavaggio non è da meno. La barra raschiatrice aiuta a scrostare anche lo sporco più ostinato, mentre il rullo robotizzato (ruota a 280 giri al minuto e viene costantemente inumidito da 16 ugelli) si occupa di eliminare qualunque macchia dal pavimento.

La mappatura e la navigazione sono affidate alla tecnologia Laser dToF, assistita dal sistema anti-collisione PSD 2.0. Il robot scansiona la casa con precisione millimetrica, ottimizza i percorsi ed evita gli ostacoli principali, muovendosi fluidamente e garantendo un’ottima copertura degli spazi.

La stazione all-in-one gestisce la manutenzione in totale autonomia: svuota la polvere fino a 120 giorni, lava il rullo con acqua calda a 75 °C per igienizzarlo e lo asciuga. L’intero sistema si controlla comodamente tramite l’app dedicata o comandi vocali.

Lefant M5 Pro