Lefant, errore di prezzo sull'aspirapolvere lavapavimenti: va comprata ora

Dotato di un potente sistema di aspirazione e un sistema di lavaggio avanzato, ti libererà dalla necessità di spazzare e pulire i pavimenti. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima.

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L’incubo di spazzare il pavimento e di lavarlo anche più volte al giorno finalmente finisce. Con il Lefant M5 Pro dovrai solo preoccuparti di programmare il ciclo di pulizie settimanali dall’app e riappropiarti del tuo tempo. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese si occuperà di tutto il resto, raggiungendo angoli e punti nascosti sotto i tuoi mobili. Oggi, poi, è il prodotto da non farsi scappare su Amazon: un probabile errore di prezzo ti fa risparmiare oltre 1.000 euro su uno degli elettrodomestici più utili in commercio.

Lefant M5 Pro

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Lefant, sconto esagerato sul robot aspirapolvere lavapavimenti: offerta e prezzo finale

Una doppia promozione che sa tanto di errore di prezzo, quella che trovi oggi su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma del produttore cinese. Il Lefant M5 Pro è disponibile con uno sconto automatico del 65% al quale è possibile sommare un coupon da 100 euro da attivare in pagina flaggando semplicemente una casella.

Grazie al doppio ribasso, il Lefant M5 Pro costa 499,98 euro anziché 1.699,99 euro come da listino: oggi lo paghi ben 1.200 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore. Un’offerta troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

Lefant M5 Pro

Lenfat M5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al suo design compatto e sottile, il Lefant M5 Pro diventerà ben presto l’incubo di polvere, detriti e sporco incrostato in casa. Capace di muoversi in completa autonomia in qualunque stanza di casa, può infilarsi anche sotto i mobili più scomodi e raggiungere angoli nascosti in casa, eliminando polvere e sporco in una sola passata.

Dotato di un potente sistema di aspirazione da 18.000 Pa, il robot aspirapolvere in offerta su Amazon è in grado di raccogliere senza sforzo polvere, detriti pesanti e peli di animali da qualsiasi superficie. L’ampia bocchetta, con la spazzola principale a forma di V con tecnologia anti-groviglio, è studiata appositamente per evitare il blocco dei capelli.

Il sistema di lavaggio sfrutta un rullo da 20 centimetri che viene costantemente inumidito con acqua pulita durante il ciclo di lavoro. Attraverso una tecnologia di riconoscimento intelligente, il robot è in grado di rilevare istantaneamente i tappeti, sollevando il modulo di lavaggio di 8 millimetri per evitare di bagnarli e aumentando al contempo la potenza di aspirazione.

La navigazione laser dToF, supportata dai sensori PSD 2.0 e dall’algoritmo Freemove, garantisce una mappatura rapida e tridimensionale degli ambienti anche in condizioni di totale oscurità. Questo triplo sistema sensoriale ottimizza i percorsi di pulizia ed evita collisioni violente con i mobili o cadute accidentali dalle scale.

La gestione complessiva è affidata a una stazione base multifunzionale che automatizza lo svuotamento della polvere, garantendo fino a 120 giorni di autonomia. La base si occupa anche del lavaggio del rullo con acqua calda a 75 °C e della successiva asciugatura, eliminando l’insorgere di cattivi odori e riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Lefant M5 Pro