Lefant, il robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo stracciato: affare imperdibile

Lefant

Il Lefant M330Pro è qui per liberarti dalla peggiore delle incombenze delle faccende domestiche: spazzare e lavare il pavimento. La combinazione di potenza, navigazione intelligente e design sottile, infatti, rende il robot lavapavimenti e aspirapolvere un alleato eccellente per mantenere i pavimenti impeccabili quotidianamente.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dotato di un sistema di navigazione avanzato grazie al quale è in grado di muoversi liberamente tra tutti gli spazi domestici, il Lefant M330Pro combina un potente sistema di aspirazione a un sistema di lavaggio capace di dosare alla perfezione la quantità d’acqua richiesta per eliminare lo sporco. Insomma, tutto il necessario per pavimenti perfettamente puliti e splendenti.

Con la promozione che trovi oggi su Amazon, poi, avrai la certezza di fare un vero e proprio affare. Lo sconto del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro su uno degli elettrodomestici più utili per la tua routine quotidiana.

Lefant M330Pro

Prezzo crollato per il robot lavapavimenti Lefant: sconto e quanto costa

La promo che trovi oggi su Amazon è di quelle che non capitano troppo spesso. Il Lefant M330Pro è disponibile con un ribasso del 72% al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: comprandolo oggi lo paghi 139,99 euro anziché 499,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa 360 euro in meno rispetto al listino.

Lefant M330Pro

Lefantv M330Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettato per muoversi agevolmente in tutti gli spazi grazie a un diametro di soli 28 cm e un’altezza di 95 mm, il robot aspirapolvere in offerta su Amazon riesce a infilarsi facilmente sotto mobili bassi e letti, raggiungendo aree spesso ignorate proprio perché difficili da raggiungere. La sua caratteristica distintiva è la potente aspirazione da 5000Pa, ideale per rimuovere peli di animali e polvere dai tappeti senza il rischio di grovigli, grazie alla bocchetta di aspirazione senza spazzole.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese utilizza la navigazione dToF e sensori PSD a 190° per mappare l’ambiente con precisione millimetrica. Questi strumenti permettono al Lefant M330Pro di evitare ostacoli e pianificare percorsi di pulizia sistematici ed efficienti. La batteria a lunga durata garantisce fino a 150 minuti di autonomia, coprendo superfici fino a 150 metri quadri. Inoltre, il robot è in grado di tornare autonomamente alla base di ricarica quando l’energia scende sotto il 15%, per poi riprendere il lavoro.

La gestione del Lefant M330 Pro è completamente smart grazie all’app dedicata e alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Potrai così facilmente impostare zone di pulizia personalizzate (escludendo, ad esempio, alcune stanze o porziooni di una stanza), programmare orari di pulizia o selezionare stanze specifiche direttamente dallo smartphone. Il sistema di lavaggio supporta l’uso di panni riutilizzabili o usa e getta, offrendo una versatilità che riduce gli sprechi.

Lefant M330Pro