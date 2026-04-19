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Lefant, robot aspirapolvere a prezzo stracciato: offerta del giorno

Sconto senza precedenti per il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese. Completo e versatile, si muove in totale autonomia in casa, evitando ostacoli e individuando i percorsi migliori.

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Lefant M330 Pro Lefant

Ben presto, non potrai più farne a meno. Grazie al Lefant M330 Pro la pulizia dei pavimenti di casa non sarà più affar tuo e potrai finalmente mandare in pensione scopa e paletta, secchio e mocio.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Dotato di avanzate tecnologie per la navigazione e la mappatura di ambienti interni e di un sistema di pulizia capace di aspirare detriti di grandi dimensioni e di eliminare dal pavimento anche le macchie più ostinate, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese è capace di muoversi in completa autonomia tra gli spazi di casa, anche sotto mobili, divano e poltrone. Tutto ciò che dovrai fare sarà configurare le routine di pulizia e ricordarti di svuotare i serbatoi della base di ricarica e di scarico di tanto in tanto. A tutto il resto penserà il Lefant M330Pro.

E grazie alla promozione che trovi oggi su Amazon, il robot aspirapolvere e lavapavimenti è più conveniente che mai. Il prezzo del Lefant M330Pro è bassissimo: risparmi centinaia di euro sul lsitino e fai un vero affare.

Lefant M330Pro

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139,98 €539,00 € -399,02 € (74%)

Lefant, sconto esagerato sul robot lavapavimenti: prezzo a picco

Un prezzo così basso sul robot aspirapolvere del marchio cinese non si era mai visto, nemmeno su Amazon. Il Lefant M330Pro è disponibile con uno sconto esagerato del 74%: oggi lo paghi 139,98 euro anziché 539,00 euro. Il risparmio è considerevole: grazie alla promo-choc di Amazon ti costa ben 400 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Lefant M330Pro

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Lefant M330Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di una forza aspirante di ben 5000 Pa, il Lefant M330Pro è in grado di rimuovere efficacemente non solo la polvere superficiale, ma anche detriti più pesanti e peli di animali dai tappeti e dalle fughe dei pavimenti. Il robot aspirapolvere in offerta su Amazon è dotato di una bocchetta di aspirazione antigroviglio, perfetta per chi ha animali in casa, e riconosce automaticamente i tappeti aumentando la potenza durante l’aspirazione o evitandoli accuratamente quando è installato il modulo per il lavaggio.

Il vero fiore all’occhiello del robottino è rappresentato dal sistema di mappatura e navigazione, che lo rende autonomo in qualunque operazione di piilizia. Alla base di tutto troviamo la tecnologia dToF (Direct Time of Flight) con LiDAR a 360 gradi, grazie alla quale il Lefant M330Pro è in grado di mappare l’abitazione con estrema accuratezza, pianificando percorsi di pulizia sistematici che evitano sovrapposizioni e zone tralasciate. Grazie alla mappatura multi-livello, è ideale anche per case disposte su più piani.

A questo si aggiunge il sistema di rilevamento degli ostacoli PSD, che permette al robot di riconoscere mobili, animali domestici e oggetti fragili in tempo reale, evitando collisioni. Il design ultra-sottile da soli 95 mm gli consente inoltre di scivolare facilmente sotto divani e letti, raggiungendo punti spesso inaccessibili ai modelli più ingombranti.

Con un’autonomia che raggiunge i 150 minuti, il Lefant M330 Pro può coprire ampie metrature in un unico ciclo, tornando autonomamente alla base per ricaricarsi e riprendere il lavoro, rendendo la pulizia domestica un’attività completamente automatizzata e senza stress.

Lefant M330Pro

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