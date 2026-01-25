Libero
OFFERTE

Lefant, sconto da urlo per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: costa pochissimo

Completo, versatile e caratterizzato da un elevato livello di autonomia, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese ti libera dall'incombenza di spazzare e lavare il pavimento.

Pubblicato:

Lefant M330 Pro Lefant

Preparati a mettere definitivamente da parte scopa e paletta, mocio e secchio. Con il Lefant M330 Pro non dovrai più preoccuparti di spazzare casa almeno un paio di volte al giorno o lavare il pavimento a cadenza regolare.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Lefant M330 Pro è la scelta perfetta per chi cerca un alleato potente e silenzioso per mantenere la casa brillante senza alcuno sforzo manuale. D’altronde, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese eccelle per autonomia e versatilità. Compatto e potente, è in grado di muoversi senza problemi in qualunque ambiente e riconosce in maniera autonoma lo sporco, così da garantirti un pulito da 110 e lode.

Oggi, poi, lo trovi a un prezzo a dir poco eccezionale. Lo sconto da capogiro garantito da Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro sul listino: lo paghi pochissimo e fai un vero affare.

Lefant M330 Pro

Lefant M330 Pro

139,98 €499,99 € -360,01 € (72%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant: sconto e quanto lo paghi

Uno sconto esagerato, quello garantito oggi da Amazon sul robot aspirapolvere del produttore cinese. Il Lefant M330 Pro è disponibile con uno sconto del 72% al prezzo più basso di sempre.

Lefant M330 Pro

Lefant M330 Pro

139,98 €499,99 € -360,01 € (72%)

Lefant M330 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo controlli con un dito, quello che utilizzerai per avviare la routine di pulizia dallo schermo del tuo smartphone. Al resto penserà il Lefant M330 Pro che, con il suo carico di sensori e di algoritmi di AI, sarà in grado di muoversi in piena autonomia all’interno della tua abitazione.

Grazie alla tecnologia laser dToF LiDAR, il robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di creare una planimetria del tuo appartamento estremamente precisa. I sensori PSD avanzati rilevano gli ostacoli ed evitano collisioni millimetriche, garantendo un movimento fluido anche in condizioni di scarsa luminosità. E con uno spessore di appena 9,5 centimetri, può muoversi agevolmente anche sotto i mobili, assicurando una pulizia impeccabile in ogni angolo di casa.

L’elevata potenza di aspirazione e il sistema di lavaggio con spruzzo d’acqua continuativo permettono di raccogliere sporcizia d’ogni tipo e di eliminare dalle superfici di casa anche le macchie più ostinate. Il sistema di rilevamento intelligente, infatti, permette al Lefant M330 Pro di riconoscere la tipologia di sporco e di superficie e di adattare di conseguenza la potenza di aspirazione o la quantità d’acqua spruzzata.

Un sistema di gestione smart che permette di ottimizzare anche i consumi della batteria. Con una sola carica, il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon garantisce fino a 150 minuti di autonomia: più che sufficienti per pulire a fondo almeno un paio di volte il tuo appartamento.

Lefant M330 Pro

Lefant M330 Pro

139,98 €499,99 € -360,01 € (72%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963