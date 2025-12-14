Lefant, prezzo crollato sul robot aspirapolvere e lavapavimenti: affare del giorno

Sconto da non farsi scappare, quello disponibile oggi sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese. Versatile e intuitivo, pulisce casa senza che tu debba fare nulla.

Lefant

Scope e scopettoni, palette e secchi finalmente potranno godersi una meritata pensione. Grazie al robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro la pulizia dei pavimenti diventerà ben presto un lontano ricordo.

Dotato di tecnologie di navigazione avanzate e sistemi di riconoscimento degli ostacoli smart, il robot del marchio cinese si prenderà la briga di tirare a lucido i pavimenti di casa ogni volta che vorrai. Tutto quello che dovrai fare sarà impostare le routine di pulizia dall’app e goderti una casa mai così pulita. Con la base di ricarica all-in-one, infatti, il robot svuoterà automaticamente il serbatoio della sporcizia e ricaricherà la batteria riprendendo esattamente da dove si era interrotto.

Oggi, poi, il robot Lefant M330 Pro è disponibile su Amazon con un’offerta da cogliere al volo. Lo sconto esagerato del colosso del commercio elettronico rende il robot aspirapolvere e lavapavimenti più conveniente che mai.

Lefant M330 Pro

Prezzo crollato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: oggi ti costa pochissimo

Uno sconto come quello odierno è difficile da ignorare. Grazie alla promozione che trovi oggi su Amazon, infatti, hai la possibilità di risparmiare centinaia di euro su uno elettrodomestico decisamente utile tra le pareti domestiche.

Il Lefant M330 Pro è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 72%. Comprandolo oggi lo paghi 139,99 euro anziché 499,99 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese ti costa ben 360 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Lefant M330 Pro

Lefant M330 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Lefant M330Pro è un robot aspirapolvere lavapavimenti capace di garantire risultati degni di un’impresa di pulizie. Grazie alla sua elevata potenza di aspirazione, fino a 5000Pa, rimuove efficacemente polvere, peli di animali e macchie ostinate da diverse superfici, inclusi parquet, piastrelle e tappeti. Inoltre, il design della porta di aspirazione a rullo senza spazzole previene l’aggrovigliamento dei peli, risultando una soluzione ottimale per le case con animali domestici.

La pulizia è ottimizzata dalla tecnologia di navigazione dToF a 360° per la mappatura e dal rilevamento ostacoli PSD a 190°, che consentono al robot di pianificare percorsi intelligenti, evitando mobili e fili. Supporta la mappatura multilivello fino a 3 piani, garantendo una copertura completa e senza zone trascurate in tutta l’abitazione.ù

La batteria ad alta capacità assicura 150 minuti di autonomia, permettendo di coprire superfici fino a 150 metri quadrati con una singola carica. Quando la batteria scende al 15%, il M330Pro torna automaticamente alla base di ricarica e, una volta pronto, riprende la pulizia esattamente dal punto in cui si era interrotto. Il contenitore di raccolta della polvere di grande capacità da 450 ml riduce la necessità di svuotamenti frequenti. Il robot è inoltre dotato di un serbatoio d’acqua da 200 ml e un mop lavabile per la pulizia profonda dei pavimenti di casa.

Il controllo è gestito in modo smart tramite l’APP Lefant, dove l’utente può impostare programmi di pulizia e selezionare diverse modalità (zona, stanza, automatica). La compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple Watch rende la gestione delle pulizie ancora più semplice e integrata con la domotica casalinga.

