Lefant, sconto esagerato sul robot aspirapolvere lavapavimenti top: prezzo a picco

Dite addio a scopa e mocio. Con il Lefant M3 non ne avrete mai più bisogno. Potente, versatile e completamente autonomo, questo robot lavapavimenti e aspirapolvere rivoluzionerà la routine di pulizia in casa. Tutto quello che dovrete fare sarà programmare i giorni di pulizia tramite l’app e attendere che finisca il suo lavoro.

Dotato di un potente motore di aspirazione e un sistema di lavaggio capace di simulare l’azione manuale, il robot garantisce una pulizia profonda che non teme paragoni. E grazie alla base 3 in 1, potrai quasi dimenticartene: si ricarica da solo e scarica l’acqua sporca e la sporcizia raccolta per casa nel serbatoio della base.

L’offerta che trovi su Amazon, poi, ti fa fare un vero affare. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico risparmi centinaia di euro sul listino e porti a casa uno dei robot aspirapolvere più avanzati in commercio.

Lefant M3 Robot aspirapolvere lavapavimenti

Sconto esagerato sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso sul robot aspirapolvere del produttore cinese non si era mai visto. Il Lefant M3 è disponibile con uno sconto del 72% al prezzo più basso mai visto sul web. Comprandolo oggi lo paghi 309,99 euro anziché 1.099,99 euro, risparmiando esattamente 700 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Lefant M3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Lefant M3 ridefinisce la pulizia domestica grazie a un’aspirazione ciclonica da 12.000 Pa e una spazzola a V anti-groviglio, ideale per catturare peli di animali e polvere fine. Il sistema di lavaggio utilizza due mop pressurizzati che ruotano a 200 giri/min, simulando l’azione manuale per eliminare le macchie più ostinate. Grazie al rilevamento intelligente, il robot solleva automaticamente i panni di 9 mm quando incontra un tappeto, aumentando la potenza per igienizzare le fibre senza bagnarle.

La precisione del movimento è garantita dalla navigazione laser dToF a 360°, che crea mappe dettagliate fino a tre piani diversi e pianifica percorsi senza ripetizioni. I 9 sensori PSD a 190° e la tecnologia FreeMove permettono al robot di rilevare ostacoli, cavi e mobili anche al buio, muovendosi fluidamente negli spazi stretti senza urti meccanici.

Il cuore dell’igiene è la stazione autopulente 3 in 1, che lava i mop con acqua calda a 45°C per sciogliere sporco e grasso. Per evitare cattivi odori e muffe, la base integra un sistema di asciugatura ad aria naturale programmabile fino a 4 ore. I serbatoi separati da 2,5 litri per acqua pulita e sporca riducono drasticamente la frequenza della manutenzione manuale, mantenendo il sistema sempre pronto all’uso e sanificato.

L’autonomia è un altro punto di forza, con una batteria che permette fino a 220 minuti di lavoro continuo. Se l’energia si esaurisce, il Lefant M3 torna alla base per ricaricarsi e riprende la pulizia esattamente da dove l’aveva interrotta.

La gestione è totalmente smart tramite l’app dedicata, che permette di impostare zone "no-mop", programmare la frequenza dell’autolavaggio dei panni e definire sequenze di pulizia personalizzate per ogni stanza. Questo controllo granulare, unito alla potenza del sistema di aspirazione e lavaggio, rende il Lefant M3 una soluzione autonoma e completa per la cura quotidiana delle superfici della vostra abitazione.

