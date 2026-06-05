Lefant, robot aspirapolvere a prezzo stracciato: 71% di sconto

Il robot aspirapolvere Lefant M3 è in promo con uno sconto del 71% e il prezzo crolla al minimo storico. Aspira la polvere e lava il pavimento.

Lefant

Ci sono alcune offerte che sembrano essere degli errori di prezzo, ma che in realtà sono delle promo lampo che non puoi farti scappare. Ed è quello che accade oggi con il robot aspirapolvere Lefant M3 che troviamo su Amazon con uno sconto del 71% che ti fa risparmiare quasi 800 euro su quello di listino. Un’occasione veramente incredibile per un robot aspirapolvere e lavapavimenti che ti semplifica la vita. Oltre a una grande potenza di aspirazione, lava anche il pavimento per una pulizia unica. I sensori presenti lungo la scocca mappano alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app. Non perdere questa occasione, puoi terminare da un momento all’altro.

Lefant M3

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Lefant M3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un "errore" di prezzo che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il Lefant M3 in promo con uno sconto del 71% che fa crollare il prezzo a 319,98 euro, con un risparmio netto che sfiora gli 800 euro. Uno dei migliori affari che puoi fare oggi e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata ed è già pronto per la spedizione. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Lefant M3

Lefant M3: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere Lefant M3 è un concentrato di tecnologia racchiuso in un corpo estremamente compatto, progettato per muoversi con agilità negli spazi domestici più stretti. Il robot aspirapolvere riesce a navigare fluidamente tra i mobili della tua abitazione, riducendo al minimo la possibilità di rimanere incastrato e garantendo una copertura di pulizia pressoché totale, arrivando anche negli angoli più difficili.

Grazie alla tecnologia proprietaria Freemove 3.0, questo sistema di rilevamento e navigazione è dotato di sensori a infrarossi anti-collisione integrati direttamente nella scocca, che permettono al robot di percepire gli ostacoli a 360 gradi. Rispetto ai sensori meccanici tradizionali, la tecnologia Freemove 3.0 evita che il robot urti violentemente i mobili o cada dai gradini, ottimizzando i movimenti ed evitando i blocchi automatici durante il ciclo di pulizia.

Sul fronte delle prestazioni, il Lefant M3 si distingue per il suo design con bocca di aspirazione diretta (senza spazzola a rullo). Questa scelta ingegneristica elimina alla radice il problema dei peli di animali domestici e dei capelli attorcigliati, convogliando lo sporco direttamente nel capiente contenitore della polvere da 500 ml. Oltre all’aspirazione, il robot supporta la funzione di lavaggio grazie alla possibilità di agganciare un supporto per il panno lavapavimenti, permettendo di rinfrescare le superfici dure in un solo passaggio.

A completare questo dispositivo è la sua anima smart e l’ottima gestione energetica. Dotato di una batteria ad alta efficienza, il robot offre fino a 120 minuti di autonomia continua, sufficienti per coprire grandi aree, e torna automaticamente alla stazione di ricarica quando il ciclo è concluso. L’intero controllo è a portata di mano tramite l’app Lefant, che permette di programmare le pulizie, regolare la potenza di aspirazione e monitorare il robot, con il pieno supporto ai comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant.

Lefant M3

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