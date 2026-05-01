Lefant, il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla di prezzo: 75% di sconto

Offerta speciale per il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Lefant. Da oggi lo trovi in promo con un doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro. Approfittane ora.

Lefant

Vuoi automatizzare la pulizia della tua abitazione senza spendere cifre esagerate? Ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Lefant M3 Max in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Si tratta della classica offerta che non puoi farti sfuggire: allo sconto fisso del 72% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 5%. Il risultato finale è un risparmio di poco superiore ai 950 euro e approfitti del minimo storico. Sull’elettrodomestico c’è ben poco da dire: dotato della stazione per lo svuotamento automatico, aspira e lava contemporaneamente assicurando pavimenti sempre perfetti. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Lefant M3 Max

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Lefant M3 Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 341,98 euro grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello fisso del 72%, è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5%. In questo modo il risparmio netto è di poco superiore ai 950 euro e approfitti di una delle migliori occasioni di oggi.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Lefant M3 Max

Lefant M3 Max: le caratteristiche tecniche

Il Lefant M3 Max è luna delle migliori soluzioni disponibili oggi per automatizzare la pulizia domestica. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti si distingue per la sua avanzata stazione base "tutto in uno", che non solo svuota automaticamente la polvere, ma gestisce l’intero ciclo di manutenzione dei moci: dal lavaggio automatico all’asciugatura ad aria calda, eliminando il rischio di umidità, muffe e cattivi odori.

Sotto il profilo delle prestazioni, il Lefant M3 Max è una potenza di aspirazione elevata, capace di rimuovere con facilità detriti pesanti, peli di animali e polvere sottile anche dalle fughe dei pavimenti o dai tappeti. Il sistema di lavaggio non è da meno: grazie ai moci rotanti pressurizzati, il robot esercita una pressione costante sul pavimento, riuscendo a eliminare anche le macchie più ostinate invece di limitarsi a trascinare un panno umido.

La tecnologia di navigazione è un altro fiore all’occhiello: il sistema LDS (Laser Distance Sensor) di nuova generazione mappa l’ambiente a 360° in pochi secondi, permettendo al robot di muoversi con precisione millimetrica anche in condizioni di scarsa luminosità ed evitando gli ostacoli con grande agilità. Attraverso l’app dedicata, puoi gestire mappe multipiano, creare barriere virtuali e personalizzare la potenza di aspirazione o il flusso d’acqua per ogni singola stanza. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e da oggi disponibile a un prezzo mai visto prima

Lefant M3 Max