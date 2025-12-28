Lefant, il robot aspirapolvere lavapavimenti mai così conveniente: prezzo stracciato

Legant

Ti basterà dedicare qualche minuto del tuo tempo all’unboxing e alla configurazione iniziale e poi diventerai del tutto inutile. A pulire i pavimenti di casa ci penserà il tuo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart, potente e versatile, ha tutto ciò di cui hai bisogno per mettere definitivamente da parte scopa, paletta e mocio. L’avanzato sistema di pulizia è in grado di eliminare anche lo sporco più ostinato e pesante dal pavimento, mentre il sistema di mappatura e navigazione si occupa di calcolare "live" il percorso più efficiente par garantire il miglior livello di pulizia possibile.

Le funzionalità, però, non sono tutto. Grazie all’offerta garantita da Amazon, infatti, il robot lavapavimenti e aspirapolvere ti costa pochissimo. L’offerta che trovi oggi sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza è di quelle a cui è difficile dire di no: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Lefant M3 Max

Lefant, doppio sconto esagerato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese è letteralmente doppiamente conveniente. Amazon, infatti, garantisce ben due sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

Il Lefant M3 Max è disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza con uno sconto fisso del 65% al quale si somma poi uno sconto automatico al check-out del 10% (sconto totale del 68,5%).

In questo modo, il Lefant M3 Max ti costa solo 342,00 euro anziché 1.099,99 euro come da listino. Il risparmio è da capogiro: ben 760 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Lefant M3 Max

Lefant M3 Max scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato della tecnologia Freemove 3.0, il Lefant M3 Max diventerà ben presto il tuo principale alleato in casa. Integra sensori a infrarossi per rilevare ostacoli ed evitare cadute, garantendo una navigazione fluida in tutta la casa. La sua struttura ottimizzata e le sue dimensioni compatte permettono al robot di coprire angoli e aree difficili da raggiungere per i modelli tradizionali più ingombranti.

Il Lefant M3 Max vanta un potente sistema di aspirazione da 5000Pa, ideale per rimuovere peli di animali e detriti pesanti. La versatilità è garantita dalla funzione 2-in-1, che combina aspirazione e lavaggio con un contenitore polvere da 400ml e un serbatoio d’acqua da 160ml. Il motore brushless assicura efficienza e silenziosità, rendendolo un alleato discreto per la pulizia profonda dei pavimenti, capace di gestire diverse superfici con estrema facilità.

La gestione intelligente avviene tramite l’app Lefant, permettendo di programmare i cicli e scegliere tra quattro modalità di pulizia quotidiana. Compatibile con Alexa e Google Home, risponde prontamente ai comandi vocali. Con un’autonomia di 120 minuti, l’M3 Max pulisce ampi spazi prima di tornare alla base di ricarica, offrendo un’esperienza d’uso automatizzata e tecnologicamente all’avanguardia.

Lefant M3 Max