Amazon, sprofonda il prezzo del robot aspirapolvere Lefant: 72% di sconto

Il robot aspirapolvere Lefant è in promo con uno sconto incredibile e risparmi quasi 1000 euro. Scopri le caratteristiche tecniche.

Il robot aspirapolvere è diventato oramai un prodotto "must have". Semplifica le pulizie quotidiane e ti permette di avere il pavimento sempre pulito con il minimo sforzo. Sul mercato se ne trovano oramai a centinaia, tutti con caratteristiche molti differenti tra di loro e con un prezzo che può variare molto. Se sei alla ricerca di un modello top e non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Lefant M3 Max in promo con uno sconto del 72% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 1000 euro su quello di listino.

Un robot aspirapolvere che assicura una grande potenza di aspirazione e dotato di sensori che mappano perfettamente la tua abitazione. Non solo: è dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico che semplifica la manutenzione quotidiana. Un robot completo, con funzioni avanzate e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Lefant M3 Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che non puoi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Lefant M3 Max in promo a un prezzo di 359,99 euro con uno sconto del 72% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 1000 euro e diventa l’elettrodomestico per la pulizia da avere assolutamente in casa.

L’apparecchio è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità.

Lefant M3 Max: le caratteristiche tecniche

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere con prestazioni da top di gamma, ma senza voler spendere una fortuna, il Lefant M3 Max è la soluzione giusta per te. Un robot in grado di abbinare una elevata potenza di aspirazione, una mappatura pressoché completa della tua abitazione. Inoltre, grazie alla sua bocchetta di aspirazione tangle-free, questo robot è la soluzione definitiva per chi convive con animali domestici, poiché elimina alla radice il rischio di grovigli di peli e capelli senza la necessità di pulire manualmente spazzole rotanti o rulli. La potenza può essere regolata su diversi livelli tramite l’app dedicata, garantendo una pulizia profonda sia sui pavimenti duri che sui tappeti, dove il dispositivo è in grado di estrarre con efficacia anche lo sporco più nascosto.

Uno dei punti di forza di questo modello è la stazione di svuotamento automatico, che permette di dimenticarsi della manutenzione quotidiana per un periodo che può superare i 60 giorni. Al termine di ogni ciclo di pulizia, lo sporco viene trasferito istantaneamente in un sacchetto sigillato ad alta capacità, mentre l’innovativo sistema di asciugatura ad aria calda si prende cura del modulo lavapavimenti, prevenendo la formazione di muffe, batteri e cattivi odori. Questa combinazione assicura che il robot sia sempre igienizzato e pronto per la sessione successiva, trasformando la gestione della casa in un processo quasi del tutto automatizzato e privo di stress per l’utente.

Nonostante le prestazioni da top di gamma, il Lefant M3 Max mantiene un design compatto, permettendogli di infilarsi agilmente sotto mobili, letti e sedie che risulterebbero inaccessibili per i modelli standard più ingombranti. La navigazione è affidata alla tecnologia FreeMove 3.0, un sistema di sensori a infrarossi che scansiona costantemente l’ambiente per evitare collisioni e cadute dalle scale. Con un’autonomia che raggiunge i 180 minuti e il supporto completo agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, difficilmente potrai fare a meno di questo robot aspirapolvere.

