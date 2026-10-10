Lefant, lo sconto sul robot aspirapolvere è esagerato: prezzo a picco

Compatto, smart e incredibilmente potente, il robot aspirapolvere del produttore cinese è disponibile su Amazon con uno sconto senza precedenti. Oggi ti costa pochissimo.

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Se ti è mai capitato di prendere in mano scopa e paletto o mocio e secchio sai quanto queste faccende domestiche possano essere stancanti e noiose. Il Lefant M2L Plus nasce proprio per risolvere questo problema. Aspira, lava e spazza in un unico passaggio, svuotandosi poi da solo nella stazione di raccolta automatica, così ti dimentichi per settimane del contenitore della polvere. La mappatura LiDAR a 360° gli permette di orientarsi con precisione anche al buio, senza girare a vuoto.

Lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, lo rende un vero e proprio best buy di categoria. Il prezzo cola a picco e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino.

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Prezzo a picco per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant: sconto e quanto lo paghi

A vedere lo sconto garantito oggi da Amazon sul robot aspirapolvere del marchio cinese non si può non pensare a un errore di prezzo. Il Lefant M2L Plus è scontato del 70%, con un risparmio di ben 420 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore. Comprandolo oggi lo paghi 179,99 euro anziché 599,99 euro come da listino. Un’offerta a cui è davvero difficile resistere.

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Lefant M2L Plus scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il Lefant M2L Plus in casa ti accorgerai che per avere pavimenti perfettamente puliti ogni volta che vorrai sarà sufficiente avviare la routine di pulizia dallo smartphone. Le spazzole, i mop e il sistema di aspirazione, sapientemente guidati dal sistema di navigazione laser, penseranno a restituirti superfici splendenti in men che non si dica. E senza che tu debba far fatica.

Il sistema di pulizia si compone un potente motore di aspirazione da 6.000 Pa (regolabile su tre livelli) e di un sistema 3 in 1 capace di combinare aspirazione, lavaggio e spazzamento. Il design anti-intrappolamento e la gestione dei peli lo rendono una scelta adatta anche a chi convive con cani e gatti, senza dover intervenire di continuo per liberare le spazzole.

Il rilevamento tappeti adatta automaticamente il comportamento del robot: con il supporto lavapavimenti montato li evita per mantenerli asciutti, mentre senza supporto aumenta la potenza al massimo per una pulizia più profonda sulle fibre. Un dettaglio che permette di passare dai pavimenti duri ai tappeti senza dover impostare nulla ogni volta.

Il sistema di navigazione LiDAR a 360° con mappatura multipiano scansiona rapidamente la casa e costruisce mappe precise, pianificando percorsi di pulizia ordinati che riducono sovrapposizioni e zone dimenticate. A questo si aggiunge l’evitamento ostacoli PSD a 190°, che permette al robot di riconoscere in tempo reale ciò che trova sul suo cammino, riducendo urti e interruzioni durante il lavoro.

La stazione di svuotamento automatico raccoglie i detriti in un sacchetto dedicato, garantendo settimane di autonomia senza interventi manuali. Grazie al Wi-Fi dual-band 2.4G e 5G e all’app Lefant, puoi impostare modalità di pulizia, programmare gli orari, selezionare aree specifiche e creare zone vietate direttamente dallo smartphone, gestendo tutto anche quando non sei in casa.

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