Lefant, sconto mai visto sul robot aspirapolvere top: lo paghi pochissimo

Amazon

Nel mercato dei robot aspirapolvere, trovare un modello che unisca compattezza estrema, potenza di aspirazione e un sistema di autolavaggio del rullo restando sotto i 400 euro non è affatto scontato, ma il Lefant M210 Pro Omni ci riesce. Con un diametro di appena 280 millimetri, riesce a insinuarsi tra mobili contigui e infilarsi negli spazi più angusti dove altri robot non arrivano, coprendo secondo il produttore oltre il 95% della superficie domestica. Grazie allo sconto garantito oggi da Amazon, poi, diventa un vero e proprio best buy di settore: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Lefant M210 PRO OMNI 299,99 € -70% 999,99 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Sconto esagerato per il robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant: offerta e prezzo finale

La promo di oggi su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese è di quelle a cui è davvero difficile resistere. Grazie a uno sconto senza precedenti, infatti, il prezzo crolla al minimo storico: non è mai stato così conveniente.

Il Lefant M210 PRO OMNI può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 70%. Comprandolo oggi lo paghi 299,99 euro anziché 999,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Oggi ti costa pochissimo: approfittando dell’offerta Amazon puoi risparmiare ben 700 euro rispetto al listino.

Lefant M210 PRO OMNI 299,99 € -70% 999,99 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Lefant M210 PRO OMNI scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, il vero punto di forza del robot aspirapolvere Lefant in offerta su Amazon non sta solo nella sua incredibile potenza di aspirazione, ma anche nelle sue dimensioni estremamente compatte. Grande appena 280 x 280 x 85 mm, riesce a passare facilmente sotto arredi bassi dove i modelli tradizionali, spesso oltre i 330 mm di diametro, non riescono ad arrivare. Il risultato è una copertura della pulizia superiore anche nelle zone normalmente più trascurate della casa.

Per l’aspirazione, il robot dichiara una potenza fino a 18.000 Pa, sufficiente a raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali sia dai pavimenti duri che dai tappeti a pelo corto, senza lasciare accumuli visibili all’ingresso delle stanze. Il sistema di lavaggio, invece, si basa su un rullo rotante da 20 cm, alimentato costantemente con acqua pulita durante tutto il ciclo: il processo avviene in quattro fasi, dall’erogazione dell’acqua pulita al lavaggio vero e proprio, fino alla raschiatura automatica dello sporco e alla raccolta separata dell’acqua sporca. Il rullo ruota fino a 240 giri al minuto con una pressione costante di 15 N, un valore che aiuta a rimuovere anche macchie comuni come caffè, latte o succhi di frutta rimaste sul pavimento.

Al rientro alla base, il robot riempie automaticamente il serbatoio, scarica i liquidi utilizzati, lava il rullo e procede all’asciugatura, così da essere sempre pronto per il ciclo successivo senza intervento manuale. La navigazione LiDAR permette al robot di muoversi con percorsi ordinati a strisce parallele, coprendo bene anche le zone centrali degli ambienti senza lasciare fasce dimenticate. Grazie alla connettività Wi-Fi dual-band e alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, puoi avviare, programmare e monitorare le pulizie direttamente dallo smartphone o con un comando vocale, gestendo tutto anche quando non sei in casa.

Lefant M210 PRO OMNI 299,99 € -70% 999,99 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon