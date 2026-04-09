Lefant, robot aspirapolvere crolla di prezzo: oggi costa pochissimo
Il robot aspirapolvere Lefant M2 è disponibile con un doppio sconto e risparmi l'80%. Aspira tutta la polvere e mappa alla perfezione la tua abitazione.
I robot aspirapolvere Lefant sono diventati negli ultimi anni tra i più ricercati e acquistati dagli utenti su Amazon. E il merito è principalmente delle promo disponibili settimanalmente sul sito di e-commerce, come quella che trovi oggi per il Lefant M2. L’elettrodomestico per la pulizia è disponibile in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro. Oltre a quello fisso del 72%, puoi aggiungere anche un coupon che ti fa risparmiare altri 30 euro.
Il Lefant M2 è un robot aspirapolvere di fascia media che oggi paghi pochissimo. Assicura una potenza di aspirazione elevata ed è la scelta ideale per chi ha degli animali domestici in casa. Grazie ai sensori avanzati, mappa accuratamente tutta l’abitazione ed evita gli ostacoli. Non perdere questa opportunità.
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Lefant M2: prezzo, offerta e sconto Amazon
Occasione da cogliere al volo per il robot aspirapolvere Lefant M2. Da oggi è disponibile in promo su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 72%, puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro. Il prezzo finale è di 109,97 euro e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Lo sconto totale è di quasi l’80% e approfitti di una delle migliori offerte del giorno.
La disponibilità dell’elettrodomestico per la pulizia è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente dal sito di e-commerce, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
Lefant M2: le caratteristiche tecniche
Se non vuoi spendere cifre esagerate, il robot aspirapolvere Lefant M2 è il modello da acquistare oggi. Grazie al suo design ultra-compatto con un diametro di soli 28 cm, è uno dei robot più compatti sul mercato, capace di infilarsi senza difficoltà sotto i mobili, tra le gambe delle sedie e in angoli dove i modelli standard di solito rimangono bloccati.
La particolarità tecnica che lo rende unico è la sua bocchetta di aspirazione diretta. A differenza dei robot tradizionali, il Lefant M2 non utilizza una spazzola rotante centrale; questo design "brushless" è la soluzione definitiva per i proprietari di animali domestici, poiché peli e capelli vengono aspirati direttamente nel contenitore senza il rischio di fastidiosi grovigli che richiederebbero una manutenzione continua.
Dotato della tecnologia proprietaria FreeMove, il robot utilizza sensori elettronici integrati per mappare l’ambiente a 360°, prevenendo urti accidentali e cadute dalle scale. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un contenitore della polvere generoso da 500 ml, facile da svuotare manualmente in pochi istanti. La gestione è completamente smart: tramite l’app Lefant o i comandi vocali di Alexa e Google Home, puoi programmare le pulizie e scegliere tra diverse modalità (come la pulizia dei bordi o quella mirata) per risultati sempre impeccabili.
L’autonomia è un altro punto di forza: con una singola carica, il Lefant M2 garantisce fino a 100-120 minuti di pulizia continua, tornando automaticamente alla sua base di ricarica quando il lavoro è terminato o la batteria è scarica. È il compagno discreto e affidabile per mantenere i pavimenti sempre puliti nel massimo della semplicità.
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