Lefant, il robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo stracciato: affare del giorno

Versatile e completo, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese garantisce un pulito impeccabile in casa. Oggi è al minimo storico: risparmi centinaia di euro.

Amazon

Di dubbi non ce ne sono moltissimi. Anzi, quasi nessuno: spazzare e lavare pavimenti è senza dubbio l’attività più detestata tra le mura domestiche. Per questo i robot aspirapolvere e lavapavimenti stanno conquistando sempre più attenzioni e interesse.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dispositivi come il Lefant M2 Pro, con il sistema di aspirazione e di lavaggio, ti garantisce un pulito impeccabile in qualunque situazione. Il sistema di navigazione smart lo aiuta a muoversi agevolmente in qualunque ambiente ed evitare anche ostacoli inattesi. E con la stazione di scarico e ricarica, potrai addirittura dimenticarti del tuo robottino per oltre un mese.

Oggi, poi, lo trovi a un prezzo che non ha precedenti. Merito dello sconto esagerato di Amazon, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro sul prezzo suggerito e fare un vero affare.

Lefant M2 Pro

Prezzo crollato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: offerta e quanto lo paghi

Un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quello che Amazon garantisce oggi sul robot aspirapolvere del marchio cinese. Il Lefant M2 Pro è disponibile con uno sconto del 67% al prezzo più basso degli ultimi mesi.

Comprandolo adesso lo paghi 199,98 euro anziché 599,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. I conti sono molto semplici: rispetto al listino lo paghi ben 400 euro in meno.

Lefant M2 Pro

Lefant M2 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Lefant M2 Pro rappresenta una soluzione avanzata per la pulizia domestica, combinando intelligenza e precisione. Grazie alla navigazione LiDAR e a un sistema di mappatura dinamica, il robot pianifica percorsi ottimizzati per coprire ogni superficie senza tralasciare alcun angolo. La tecnologia di rilevamento a 190° con sensori PSD garantisce un’evitazione degli ostacoli millimetrica, permettendo al dispositivo di muoversi agilmente tra i mobili ed evitare collisioni accidentali o cadute, assicurando una navigazione fluida e sicura in tutta la casa.

La straordinaria potenza di aspirazione di 6000 Pa, regolabile su tre livelli, permette di catturare efficacemente polvere, briciole e peli di animali sia su pavimenti duri che su tappeti. Oltre alla funzione di aspirazione, l’M2 Pro integra un sistema di lavaggio, offrendo una pulizia 2-in-1 completa. Il suo design compatto da 320 mm è studiato appositamente per permettergli di scivolare facilmente sotto divani e letti, raggiungendo aree spesso trascurate dai sistemi di pulizia tradizionali.

La gestione del robot aspirapolvere e lavapavimenti è totalmente automatizzata grazie alla stazione di autosvuotamento, che raccoglie lo sporco garantendo fino a 45 giorni di autonomia senza interventi manuali.

Tramite l’app dedicata, è possibile personalizzare le aree di intervento, impostare barriere virtuali e programmare cicli di pulizia dettagliati. Infine, la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant permette di avviare o controllare il robot con semplici comandi vocali, rendendo l’esperienza d’uso estremamente intuitiva e tecnologica.

Lefant M2 Pro