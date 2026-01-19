Libero
Amazon, il robot aspirapolvere Lefant crolla di prezzo: 72% di sconto

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 è in offerta con uno sconto del 72% e risparmi più di 350 euro. Grande potenza di aspirazione e lo controlli con lo smartphone.

Lefant M2 Lefant

Tenere pulita la propria abitazione non è mai stato così semplice. In questi anni sono apparsi sul mercato tanti dispositivi tecnologici che hanno reso meno complicato la pulizia di tutti gli ambiente. A fare la voce grossa sono i robot aspirapolvere, apparecchi più o meno compatti che aspirano automaticamente tutta la polvere che incontrano sul loro percorso. Non solo: i modelli più recenti sono anche in grado di lavare il pavimento. Ne è un esempio il Lefant M2, robot protagonista di una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon.

Infatti, è disponibile con uno sconto del 72% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Si tratta della miglior occasione che trovi oggi online. Un’offerta shock che dura pochissimo tempo: ti consigliamo di approfittarne subito, può terminare da un momento all’altro.

Lefant M2

Lefant M2

139,99 €499,99 € -360,00 € (72%)

Lefant M2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima occasione per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 72% e lo paghi solamente 139,99 euro su quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 400 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

Lefant M2: le caratteristiche tecniche

Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo robot aspirapolvere e sei alla ricerca di un dispositivo compatto, il Lefant M2 è la scelta giusta per te. Grazie alle dimensioni compatte, è progettato per muoversi con agilità anche negli spazi più angusti grazie al suo diametro di soli 28 cm. Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dalla tecnologia FreeMove 2.0, un sistema avanzato di sensori a 360° che permette al robot di rilevare ostacoli e aree a rischio di incastro, ottimizzando il percorso di pulizia in modo completamente autonomo. Con una potenza di aspirazione di 2.200 Pa, il Lefant M2 rimuove efficacemente polvere e detriti, mentre la speciale bocchetta di aspirazione brushless (priva di spazzola rotante) lo rende la soluzione ideale per chi possiede animali domestici, prevenendo il fastidioso groviglio di peli e capelli che solitamente blocca i rulli tradizionali.

Il capiente contenitore della polvere da 500 ml riduce la frequenza di svuotamento, garantendo una manutenzione semplificata e un’igiene costante grazie al filtro HEPA integrato. L’utente può personalizzare l’esperienza di pulizia scegliendo tra quattro modalità, e può gestire il dispositivo comodamente tramite l’app Lefant o attraverso i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Grazie alla batteria a lunga durata, il Lefant M2 offre un’autonomia fino a 120 minuti, coprendo ampie superfici con una singola carica e tornando automaticamente alla base di ricarica quando necessario. La sua capacità di superare piccoli dislivelli fino a 1,5 cm lo rende perfetto per muoversi tra diverse stanze e tappeti, confermandosi un alleato domestico semplicissimo da utilizzare.

