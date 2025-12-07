Lefant, sconto esagerato sull'aspirapolvere lavapavimenti: costa pochissimo

Amazon

Una sola passata per ottenere un pulito impeccabile, su qualunque tipologia di pavimento. Dal parquet al marmo, passando per gres porcellanato e altri pavimenti duri, la Lefant LS100 ti permetterà di ottenere risultati degni di un’impresa di pulizie professionali.

Leggera e maneggevole, l’aspirapolvere lavapavimenti senza fili del marchio cinese ha tutto ciò di cui hai bisogno per pulire i pavimenti e le superfici di casa senza troppa fatica. Dotata di un esclusivo sistema di pulizia a più fasi, permette di raccogliere sporcizia di ogni genere e, allo stesso tempo, di lavare il pavimento con acqua sempre pulita. Insomma, potrai risparmiare tempo e fatica senza però dover scendere a compromessi sul fronte della pulizia.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo speciale grazie al doppio sconto da urlo promosso da Amazon. La promozione del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro su uno degli elettrodomestici più utili e smart oggi in commercio.

Lefant, doppio sconto choc per l’aspirapolvere lavapavimenti: offerta e prezzo finale

Un doppio ribasso di prezzo a cui sarà difficile dire di no. La promozione targata Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico: non la troverai a un prezzo più conveniente da nessun’altra parte.

La Lefant LS100 è disponibile con uno sconto fisso del 73% al quale si somma lo sconto automatico al checkout del 10% (per usufruire del secondo ribasso ti basta aggiungere il prodotto al carrello, non dovrai fare null’altro). In questo modo, l’aspirapolvere lavapavimenti ti costa solamente 143,99 euro anziché 599,00 euro come da listino, con un risparmio che supera i 450 euro.

Lefant LS100 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Lefant LS100 si distingue per la sua eccezionale maneggevolezza, garantita da una struttura ultraleggera di soli 2,65kg. Il design ricercato consente una pulizia agile e senza sforzo, permettendo di raggiungere facilmente scale, spazi stretti e aree sotto i mobili.

La scopa elettrica in offerta su Amazon assicura una libertà di movimento totale e una pulizia rapida ed efficace in ogni angolo della casa, eliminando il vincolo del cavo. L’autonomia è garantita da una batteria ad alta efficienza che offre fino a 60 minuti di funzionamento continuo, ideale anche per abitazioni di grandi dimensioni.

Il Lefant LS100 è progettato per adattarsi a ogni tipo di sporco e superficie grazie alle due modalità di lavaggio disponibili: leggermente umida o completamente umida. Questa versatilità permette di affrontare sia le macchie leggere che lo sporco più resistente su pavimenti duri, piastrelle e parquet, con la possibilità di selezionare l’intensità desiderata con un semplice tocco.

Grazie all’avanzamento assistito si riduce drasticamente la fatica: il Lefant LS100 scorre in modo fluido e richiedendo solo un leggero accompagnamento.L’esperienza di pulizia è resa più gradevole grazie al funzionamento estremamente silenzioso, con un livello sonoro inferiore a 65 dB, che consente di pulire in qualsiasi momento senza disturbare.

Il sistema di autopulizia integrato rappresenta un grande vantaggio in termini di igiene e manutenzione, in quanto pulisce automaticamente il rullo, prevenendo odori sgradevoli e mantenendo il dispositivo pronto all’uso.

