Lefant, la scopa elettrica lavapavimenti costa pochissimo: sconto esagerato

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Una campionessa di versalità. Grazie alla scopa elettrica e lavapavimenti Lefant LS100, la pulizia dei pavimenti e delle superfici di casa diventerà più semplice che mai. Con una sola passata potrai infatti aspirare polvere e detriti mentre il rullo bagnato elimina anche lo sporco più incrostato. In questo modo otterrai una pulizia degna di una impresa di pulizie in metà tempo e con la metà della fatica. Non solo: l’offerta di oggi su Amazon fa crollare il prezzo a un punto bassissimo: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Lefant LS100 aspirapolvere lavapavimenti

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Sconto esagerato sulla scopa elettrica lavapavimenti Lefant: offerta e prezzo finale

La promo che trovi su Amazon per la scopa elettrica lavapavimenti del marchio cinese ha dell’incredibile. La Lefant LS100 è scontata del 70% al prezzo più basso di sempre: comprandola adesso la paghi 89,99 euro anziché 299,99 euro come da listino. Il risparmio è da lasciare a bocca aperta: ti costa ben 210 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

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Lefant LS100 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con la Lefant Ls100 potrai finalmente dire addio a scopa, paletta, secchio e mocio. E alle ore dedicate ogni settimana alla pulizia del pavimento di casa. Grazie al potente sistema di aspirazione e al rullo rotante ad alta velocità (che utilizza sempre acqua pulita) potrai eliminare tutto lo sporco con un’unica passata.

Questa combinazione permette di rimuovere con efficacia non solo la polvere, ma anche macchie ostinate e liquidi versati. Grazie ai sensori intelligenti, la scopa adatta la potenza e il flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, garantendo un’efficienza ottimale su ogni pavimento. Il pratico display LED integrato fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria, sulla modalità attiva e sugli avvisi di manutenzione: tutto quello di cui hai bisogno per utilizzare al meglio la tua scopa elettrica.

Uno degli aspetti più apprezzati è il sistema a doppio serbatoio, che separa rigorosamente l’acqua pulita da quella sporca. Questo sistema assicura che il pavimento venga igienizzato sempre con acqua limpida, a differenza del mop tradizionale. Il design ergonomico e senza fili permette una manovrabilità totale, raggiungendo facilmente angoli e bordi della cucina o del bagno.

La manutenzione è resa semplicissima dalla funzione di autopulizia automatica. Una volta riposta sulla base di ricarica, basta premere un pulsante affinché la macchina pulisca il rullo e i condotti interni, prevenendo la formazione di cattivi odori e accumuli di batteri.

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