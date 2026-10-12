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Lefant LS100, la lavapavimenti a un prezzo mini: sconto shock

La lavapavimenti e aspirapolvere Lefant LS100 è in promo con uno sconto del 71% e il prezzo crolla. Lava e aspira e si piaga di 180 gradi.

3 min di lettura

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Lefant Ls100 Amazon

Un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un elettrodomestico per la pulizia quotidiana dell’abitazione e non vuole spendere cifre enormi. Da oggi su Amazon trovi la lavapavimenti e aspirapolvere Lefant LS100 in promo con uno sconto del 71% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Un’ottima occasione per un elettrodomestico completo e con cui pulire il pavimento con facilità. Risparmi 250 euro e la puoi anche pagare a rate a tasso zero. Dotata di una spazzola che si adatta a qualsiasi pavimento ed è anche in grado di abbassarsi di 180 gradi per passare sotto mobili e divani. Leggera, maneggevole e con un’autonomia che arriva fino a 60 minuti. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato: approfittane subito prima che le scorte terminino.

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Lefant LS100: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per la lavapavimenti e aspirapolvere Lefant LS100. Grazie alla promo lampo di Amazon il prezzo sprofonda e la paghi solamente 99,99 euro. Il merito è anche dello sconto del 71% che ti permette di risparmiare 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

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La disponibilità della lavapavimenti è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai tutto il tempo per testarla: per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Approfittane subito.

Lefant LS100: le caratteristiche tecniche

Il Lefant LS100 è la dimostrazione che non bisogna spendere cifre eccezionali per acquistare una lavapavimenti e aspirapolvere funzionale e che assicura ottimi risultati con il minimo sforzo. Parliamo di un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili 3-in-1 pensato per gestire residui secchi, bagnati e appiccicosi su pavimenti duri. Pesa appena 2,65 kg e grazie alla tecnologia semovente con avanzamento assistito richiede poco sforzo durante l’uso.

Dotato di una spazzola ultrasottile ed è in grado di inclinarsi fino a 170° per raggiungere gli spazi bassi sotto divani e mobili, mentre la funzione di pulizia dei bordi aiuta a raccogliere lo sporco lungo pareti e battiscopa. Una volta terminato, la puoi riporre in posizione verticale e occupa pochissimo spazio.

Il sistema di lavaggio offre modalità leggermente umida o completamente umida con intensità selezionabile, mentre la funzione di autopulizia lava automaticamente il rullo, per mantenere l’igiene e prevenire i cattivi odori. L’autonomia arriva fino a 60 minuti in modo da pulire efficacemente tutta l’abitazione.

Nella confezione sono inclusi due rulli spazzola e un flacone di soluzione detergente, per iniziare a pulire fin da subito. Non perdere questa occasione: le scorte sono limitate e la promo può terminare da un momento all’altro.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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