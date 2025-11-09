Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

In Sintesi

Google Messaggi offre funzioni per la gestione automatica e la marcatura dei messaggi che rendono molto più semplice l’utilizzo dell’app.

L’app permette agli utenti di ottimizzare la comunicazione quotidiana, programmare gli invii e gestire le conversazioni importanti in modo facile e veloce.

Negli ultimi anni, Google Messaggi è diventata una delle app di messaggistica più complete dell’universo Android. Il suo punto di forza è sicuramente un buon equilibrio tra semplicità d’uso e funzioni avanzate, che la rendono perfetta sia per gli utenti meno esperti, che cercano la classica soluzione per l’invio di SMS e sia per chi vuole un’opzione con funzioni avanzate in grado di gestire al meglio i messaggi.

A questo proposito, ci sono delle funzionalità “nascoste” sull’app che possono davvero semplificare la vita dell’utente, facendogli risparmiare tempo, ottimizzando la gestione delle conversazioni e rendendo più fluida la comunicazione quotidiana.

Come funziona l’eliminazione automatica degli OTP

Le password monouso (OTP) sono indispensabili per la sicurezza, ma una volta utilizzate, restano inutilmente nella memoria del telefono. Google ha introdotto una funzione che elimina automaticamente i messaggi OTP dopo 24 ore, evitando l’accumulo di decine di codici temporanei.

Per attivarla, basta entrare nelle Impostazioni dell’app Messaggi (raggiungibili dall’icona del profilo) scorrere fino all’opzione Organizzazione dei messaggi e selezionare Elimina automaticamente i messaggi OTP dopo 24 ore.

Come contrassegnare i messaggi importanti

Tra le funzioni più pratiche di Google Messaggi c’è la possibilità di contrassegnare i messaggi importanti con una stella. Basta fare tap a lungo sul messaggio e toccare l’icona in alto, in modo che il contenuto venga salvato come “speciale”.

Inoltre, grazie al filtro dedicato nella barra di ricerca (riconoscibile dalla dicitura Speciali) è possibile visualizzare tutti i messaggi contrassegnati, indipendentemente dal mittente o dal thread.

Come programmare l’invio dei messaggi

Un’altra delle opzioni più interessanti di Google Messaggi è l’invio programmato, che permette di posticipare l’invio di un messaggio al momento più opportuno.

Una volta scritto il testo, basta tenere premuto il tasto Invia fino a quando non compare l’apposito menu che consente di scegliere data e ora di consegna. È possibile modificare, eliminare o inviare subito i messaggi programmati, tutti facilmente riconoscibili grazie all’etichetta Messaggio pianificato.

Come utilizzare i filtri di ricerca su Google Messaggi

Chi utilizza Google Messaggi quotidianamente sa bene quanto può essere difficile trovare un messaggio tra decine di conversazioni. Per questo l’app offre un sistema di filtri di ricerca intelligenti utili per restringere rapidamente i risultati.

Tra le opzioni disponibili ci sono: Speciali, Non letti, Immagini, Video, Link e Sconosciuti. Importante ricordare, però, che non è possibile combinare più filtri.

Come fissare in alto le conversazioni importanti

Un’altra funzione che non tutti conoscono è la possibilità di fissare in alto i thread più importanti. Per farlo basta tenere premuto sulla conversazione e toccare l’icona a forma di puntina in modo da mantenere quella chat sempre visibile in cima all’elenco, in modo che le conversazioni da tenere a mente o quelle con i contatti più frequenti siano visibili a colpo d’occhio.