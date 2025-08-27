Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Le eSIM sono una tecnologia che sta avendo una diffusione enorme, soprattutto per chi viaggia all’estero. Ma questi sistemi sono davvero così sicuri come dicono

DenPhotos/Shutterstock

In Sintesi

Le eSIM si stanno affermando come una soluzione comoda e vantaggiosa, ma ci sono dubbi su privacy e sicurezza dei dati.

Spesso il traffico dati degli utenti su reti di terze parti in paesi con normative meno severe, esponendo i dati personali a potenziali pericoli.

Nel settore della telefonia, le eSIM stanno diventando una soluzione sempre più diffusa e conveniente, in particolare per chi viaggia all’estero. Parliamo di una tecnologia che è stata favorita da diversi fattori, tra cui la loro compatibilità con un numero crescente di smartphone (anche se ancora relegata alla fascia medio-alta del mercato), una gestione semplice e immediata (e spesso molto più conveniente) e la riduzione degli sprechi di plastica, cosa che ha convinto molti consumatori a sceglierle al posto di una SIM classica

Le eSIM sono davvero sicure?

Nonostante i numerosi vantaggi appena elencati, però, ci sono anche delle criticità da non trascurare emerse da un recente studio condotto dalla Northeastern University di Boston che ha evidenziato alcuni problemi legati alla sicurezza e alla privacy delle eSIM.

La principale preoccupazione riguarda la pratica di molti rivenditori di instradare il traffico dati degli utenti su reti di terze parti che operano in Paesi con normative meno stringenti sulla protezione dei dati, come la Cina ad esempio. Non è raro, infatti, che un utente che acquista una eSIM per navigare all’estero possa essere reindirizzato verso server in Cina. Questo non solo compromette la privacy, esponendo i dati a sistemi di sorveglianza meno regolamentati, ma espone anche gli utenti a potenziali rischi di sicurezza.

A sostegno di questa tesi, un test condotto dalla Northeastern University su 25 rivenditori che ha rivelato che nel 40% dei casi l’indirizzo IP assegnato non corrispondeva al paese di utilizzo, una pratica che riguarda anche operatori piuttosto noti.

Lo studio ha messo in luce anche comunicazioni nascoste e non trasparenti che avvengono in background, come SMS invisibili o connessioni a server in paesi terzi (non dichiarati ufficialmente), cosa che solleva ulteriori dubbi sulla natura di queste attività. Importante ricordare che, in molti casi, queste pratiche possono essere adottate per ridurre i costi operativi, tuttavia se i consumatori non sono adeguatamente informati possono andare incontro a diversi rischi, con i propri dati personali che possono essere esposti a occhi indiscreti.

I ricercatori sottolineano anche che la facilità con cui è possibile avviare un’attività di rivendita di eSIM online, spesso con pochi requisiti, contribuisca a un mercato poco trasparente e scarsamente controllato, dove anche i rivenditori possono avere accesso a informazioni sensibili degli utenti, senza troppi complimenti.

Cosa possono fare gli utenti per proteggere i propri dati

Certamente si tratta di una questione spinosa ma gli utenti possono mitigare i rischi associati all’uso delle eSIM adottando un approccio consapevole e scegliendo di informarsi a fondo sul venditore prima di comprare e utilizzare un prodotto del genere.

Utile evitare le offerte economiche eccessivamente vantaggiose, magari provenienti da piattaforme sconosciute e optare, invece, per provider con una solida reputazione e una politica chiara sulla privacy. Importante anche verificare se l’operatore dichiara apertamente l’infrastruttura di rete utilizzata e la giurisdizione a cui è soggetto.

A livello normativo, le autorità competenti dovrebbero imporre standard più rigorosi di trasparenza e sicurezza ai rivenditori di eSIM, con l’obbligo di divulgare l’instradamento del traffico e le misure di protezione dei dati usate ed, eventualmente applicare sanzioni più rigide perchi non rispetta le normative.