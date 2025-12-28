Quali sono le cattive abitudini più dannose per la batteria del tuo notebook

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

La batteria di un notebook, come qualsiasi altro componente del genere, è destinata a degradarsi nel tempo, tuttavia ci sono alcune cattive abitudini possono accelerare il processo. Fra impostazioni poco ottimizzate, accessori non adatti e cicli di ricarica estremi, molti utenti contribuiscono inconsapevolmente a ridurre l’autonomia del proprio dispositivo.

Perché è un errore lasciare il notebook in sospensione

Su Windows, la modalità sospensione continua a essere uno dei punti più deboli nella gestione energetica. Il Modern Standby, introdotto nel 2012 con Windows 8, infatti, non è mai riuscito a garantire un funzionamento affidabile sui laptop e il risultato sono dei “risvegli” casuali che consumano batteria e, in alcuni casi, riaccensioni silenziose senza attivazione delle ventole, con conseguente surriscaldamento del device.

Per questo motivo, l’ibernazione resta oggi l’opzione più sicura su Windows perché evita consumi anomali e impedisce che il dispositivo resti acceso senza controllo durante la notte o in borsa.

Gli hub USB alimentati dal laptop sono un pericolo per la batteria

Gli hub USB bus-powered, molto diffusi soprattutto tra chi utilizza ultrabook con poche porte, rappresentano un’altra minaccia sottovalutata. Prelevano energia direttamente dal laptop non appena vengono collegati e il consumo aumenta ulteriormente se si collegano smartphone, tablet o monitor portatili.

Il danno deriva soprattutto dalla continuità: lasciare l’hub collegato 24 ore su 24 causa un lento ma costante drenaggio energetico, che costringe la batteria a cicli di ricarica molto più frequenti. Meglio scollegare l’hub quando non è in uso oppure preferire versioni alimentate esternamente.

Lasciare scendere la batteria sotto il 20%

Le batterie agli ioni di litio non “apprezzano” le scariche profonde. Portare sistematicamente il laptop sotto il 20% riduce l’aspettativa di vita complessiva.

Gli studi di Battery University indicano chiaramente la fascia ideale: mantenere la carica tra il 30% e l’80% massimizza la longevità. Anche la ricarica costante al 100% è controproducente, perché aumenta la tensione applicata alla batteria. Molti produttori offrono software dedicati o controlli nel BIOS per limitare la ricarica massima, una funzione preziosa per chi vuole preservare la batteria nel lungo periodo.

Usare sempre il notebook a batteria accelera l’usura

Un’altra convinzione errata è che sia dannoso lasciare sempre il laptop collegato alla corrente. Al contrario, i moderni controller di ricarica impediscono sovraccarichi e permettono al computer di alimentarsi direttamente dalla rete elettrica una volta raggiunta la carica impostata.

Utilizzare il notebook sempre a batteria comporta continui cicli di scarica e ricarica, il fattore che più velocemente degrada la capacità. Limitare la carica al 60% o all’80% quando si è collegati alla rete e calibrare la batteria periodicamente è la strategia più efficace per mantenerla in salute.

Lasciare la luminosità dello schermo sempre al massimo

Tenere lo schermo alla massima luminosità mentre si utilizza il laptop a batteria influisce direttamente sull’autonomia e, quindi, sul numero di ricariche necessarie.

Vale lo stesso anche per gli schermi: con gli LCD si riduce la durata della retroilluminazione, con gli OLED, invece, si aumenta il rischio di burn-in. Allo stesso modo aumentare la luminosità quando si è collegati alla corrente non è un problema, ma farlo di continuo in mobilità porterà la batteria a consumarsi più velocemente.