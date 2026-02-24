Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Neuralink di Elon Musk continua a dominare le cronache globali, presentandosi come la “pioniera” del settore. Ma è davvero così? L’industria cinese delle interfacce cervello-computer (BCI) sta compiendo un sorpasso silenzioso, spostando il focus dal laboratorio alla catena di montaggio. In soldoni, alla piena operatività sul mercato.

La Cina è avvantaggiata dalla sinergia tra startup, al supporto politico e all’integrazione nel sistema sanitario nazionale. Figure come Phoenix Peng, alla guida di NeuroXess e Gestala, confermano che il mercato non guarda più solo alla cura delle patologie, ma punta dritto verso l’evoluzione della specie: “Ho sempre sostenuto che neuroscienze e intelligenza artificiale siano due facce della stessa medaglia”, ha dichiarato, suggerendo che il futuro risieda in una fusione profonda tra biologia e tecnologia.

La strategia delle BCI in Cina

Il progresso cinese non è frutto del caso, ma di una tabella di marcia governativa ben precisa messa a punto nell’agosto 2025 dal Ministero dell’Industria. Tutto parte, dunque, dalle istituzioni con un piano nazionale che punta a raggiungere traguardi tecnici fondamentali entro il 2027, per poi arrivare a una catena di fornitura completa e standardizzata entro il 2030.

Questo sforzo è supportato da investimenti massicci, come il fondo da 11,6 miliardi di yuan annunciato alla Shenzhen BCI Expo, ma c’è una differenza essenziale rispetto al modello occidentale: la Cina sta accelerando l’adozione di queste tecnologie, fissando i prezzi dei servizi medici BCI già in fase iniziale in province come lo Zhejiang e il Sichuan.

Un’altra differenza rispetto all’Occidente risiede nell’enorme disponibilità di risorse cliniche: mentre negli USA l’approvazione della Food and Drug Administration è solo il primo ostacolo, insieme alle negoziazioni con decine di assicuratori privati, in Cina l’approvazione statale garantisce un accesso quasi immediato al rimborso medico. Più pazienti, costi di ricerca inferiori ed ecco la ricetta perfetta per sbaragliare la concorrenza.

Interfacce cervello-computer, tra nuovi approcci ed etica

Le startup cinesi di BCI si stanno preparando a sfidare leader statunitensi come Neuralink, Synchron e Paradromics, servendosi essenzialmente di due approcci: da una parte le interfacce flessibili impiantabili e dall’altra tecnologie non invasive che collegano cervello-computer. Ma il campo si sta ampliando ulteriormente, con approcci emergenti – ultrasuoni, imaging magnetoencefalografico, stimolazione magnetica transcranica, metodi ottici e BCI ibridi – che forniscono ai ricercatori nuovi strumenti per leggere e influenzare l’attività cerebrale.

Gestala e altre aziende, ad esempio, stanno portando avanti soluzioni basate sugli ultrasuoni che promettono di leggere e influenzare l’attività cerebrale senza ricorrere alla chirurgia, tecnologie che potrebbero contribuire al trattamento di dolore cronico, ictus e depressione.

Vertiginose prospettive di crescita, che si scontrano con un unico ostacolo: il governo cinese deve allineare i propri standard a quelli internazionali, con una vigilanza crescente sulla sovranità dei dati neurali e sul consenso informato, rafforzando la supervisione dei dispositivi invasivi e dei dati generati da tutti i dispositivi BCI.

La Cina guarda a un futuro in cui la BCI non sarà più un dispositivo medico d’elite, ma uno strumento di potenziamento cognitivo a disposizione di tutti.