Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Con l’avanzata di intelligenza artificiale e big data, aumentano le richieste di specialisti STEM in grado di sviluppare modelli e proteggere i sistemi digitali.

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il mercato del lavoro e spingendo verso una domanda sempre più marcata di competenze tecnico-scientifiche. Il primo rapporto preparatorio dell’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro, promosso dal Ministero del Lavoro, evidenzia con chiarezza come la trasformazione in atto riguardi da un lato l’automazione di alcune mansioni, dall’altro la necessità di rafforzare il capitale umano in ambito STEM.

Le analisi richiamate nel documento indicano che le competenze legate all’intelligenza artificiale, ai big data e alla cybersecurity sono destinate a registrare la crescita più rapida. Il cambiamento tecnologico impone un aggiornamento strutturale delle professionalità, con un’attenzione specifica ai profili in grado di progettare, sviluppare, utilizzare e revisionare sistemi avanzati basati su modelli di machine learning e IA generativa.

Competenze digitali e transizione occupazionale

Nel rapporto si ribadisce come la gestione di modelli di machine learning, l’analisi di grandi volumi di dati e la protezione delle infrastrutture digitali rappresentino ambiti centrali per lo sviluppo industriale. L’adozione di sistemi intelligenti richiede figure capaci non solo di sviluppare e addestrare modelli di IA, ma anche di integrarli nei processi aziendali e monitorarne il funzionamento nel tempo. Parallelamente cresce la domanda di professionisti in grado di interpretare dati complessi e garantire la sicurezza dei sistemi informativi.

Il documento evidenzia tuttavia una difficoltà nel reperire questi profili. Il tema dello skill mismatch emerge come una delle criticità principali della transizione digitale. Le politiche di riqualificazione e aggiornamento vengono indicate come strumenti indispensabili per accompagnare lavoratori e imprese verso attività a più elevato contenuto tecnico.

Le professioni STEM più richieste con l’AI

Sulla base delle analisi contenute nel rapporto, le professionalità maggiormente coinvolte dalla crescita dell’IA appartengono all’area STEM (“Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica”, discipline scientifico-tecnologiche fondamentali per l’innovazione e il mercato del lavoro). Risultano centrali gli specialisti nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, i professionisti dell’analisi dei dati e dei big data, gli esperti di cybersecurity e i ricercatori impegnati nei processi di ricerca e sviluppo tecnologico.

La dimensione della ricerca assume un ruolo strategico. Il rapporto richiama l’importanza di rafforzare il sistema dell’alta formazione e di sostenere l’integrazione tra università, centri di ricerca e imprese, anche attraverso gli investimenti previsti dal PNRR. L’obiettivo è costruire ecosistemi capaci di alimentare competenze avanzate e favorire l’innovazione.

La rivoluzione dell’IA non riduce il peso del capitale umano qualificato, al contrario ne accresce la centralità. Le professioni STEM diventano un elemento strutturale della competitività del Paese, mentre il sistema formativo è chiamato a colmare il divario tra domanda e offerta di competenze scientifiche e tecnologiche. Il futuro del lavoro si muove in questa direzione.

Tra le figure più coerenti con l’evoluzione descritta nel documento emergono:

Specialista in sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale

Esperto di machine learning

Data scientist

Analista di big data

Esperto di cybersecurity

Ricercatore in ambito tecnologico e intelligenza artificiale

Professionista impegnato nei processi di ricerca e sviluppo in ambito digitale

Il rafforzamento di queste competenze viene indicato come un passaggio decisivo per sostenere la competitività e governare la transizione tecnologica.