Lavorare fuori dall’ufficio: gli strumenti di Libero Mail Business

I numeri non mentono (quasi) mai. Il numero di smart worker in Italia continua a crescere. Lo certifica il rapporto dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, dal quale emerge che tra 2024 e 2025 il numero di lavoratori agili dovrebbe crescere del 5% (passando dai 3,55 milioni del 2024 ai 3,75 milioni del 2025).

Per lavorare al meglio fuori dall’ufficio, però, è necessario avere una strumentazione – tecnologica e di software – che permetta di non dover far rinunce di alcun tipo. O, ancora peggio, che costringa di tanto in tanto a fare “scappatelle” in ufficio per recuperare e condividere documenti o per gestire al meglio la to-do-list con i colleghi.

La scelta della suite di produttività cloud, dunque, è di fondamentale importanza per gli smart worker. In questo panorama, Libero Mail Business mette a disposizione strumenti e funzionalità avanzate che possono facilitare la vita sia a te sia ai tuoi collaboratori (e clienti, ovviamente).

Libero Mail Business si divide in due differenti profili: il “Go”, ideale per professionisti che necessitano principalmente di uno strumento mail completo e professionale; e il “Suite”, con accesso agli applicativi di produttività compatibili con Office (editor di testi, fogli di lavoro e creazione di presentazioni) perfetto per professionisti (magari associati o con collaboratori) e micro imprese che hanno bisogno di lavorare, anche in tempo reale, su file e documenti. Non solo: per ognuno dei due profili avrai anche la possibilità di creare fino a cinque indirizzi di posta elettronica con dominio personalizzato.

Gestisci i task in modo efficiente

La gestione delle attività in progress e delle rispettive priorità è tra gli aspetti che devono essere curati con maggior attenzione da chi lavora fuori dall’ufficio – sia professionisti che lavorano autonomamente, sia che lavora all’interno di un gruppo.

Libero Mail Business mette a tua disposizione lo strumento “Attività”, un planner professionale con il quale gestire attività e task di lavoro in maniera estremamente semplice e veloce.

Grazie a questo strumento avrai una visuale completa di tutti i progetti sui quali stai lavorando, lo stato di avanzamento, la priorità e le scadenze. Ogni task ha poi una scheda dedicata, all’interno della quale puoi inserire commenti sulle attività svolte e quelle ancora da fare.

Ogni attività, infine, può essere assegnata ai tuoi collaboratori, così da potenziare la collaborazione nel team anche se si lavora a distanza.

Condividi e collabora con chi vuoi

Con un account Libero Mail Business Suite avrai pieno accesso a Drive e a tutti gli applicativi cloud di produttività. Avrai a disposizione 1 Terabyte di spazio dove archiviare i tuoi file e condividerli con chi vorrai. Tutti i file sono salvati in data center europei e quindi completamente rispondenti ai principi del GDPR.

Grazie alle funzionalità avanzate di Drive e degli applicativi cloud a tua disposizione, potrai lavorare contemporaneamente sullo stesso documento con più persone e potrai facilmente recuperare anche le vecchie versioni dei file. Così, nel caso in cui qualche collaboratore dovesse per sbaglio sovrascrivere un file, potrai tornare alla situazione di partenza senza perdere nessuna informazione importante.

Non perdere un appuntamento

Quando lavori fuori dall’ufficio non puoi “permetterti il lusso” di dimenticare appuntamenti e riunioni con colleghi e clienti. La funzione “Calendario” di Libero Mail Business è parte integrante dell’ecosistema lavorativo e ti permette di gestire al meglio gli appuntamenti di lavoro.

In un solo click, ad esempio, sarai in grado di inviare una mail a tutti i partecipanti della riunione, allegando file già archiviati in Drive. Potrai pianificare facilmente riunioni e appuntamenti sia con i tuoi collaboratori sia con clienti e altri esterni; gestire contemporaneamente più calendari (quello lavorativo e quello privato, ad esempio) e aggiungere note e informazioni per ogni singola riunione.

Merito anche di un’interfaccia semplice e intuitiva, studiata e realizzata appositamente per permetterti di ritrovare facilmente appuntamenti anche in un’agenda particolarmente fitta. Sarai tu a scegliere la visualizzazione più adatta alle tue necessità – tra giornaliera, settimanale e mensile – così da poter avere sempre tutto sotto controllo.