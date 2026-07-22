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Arriva dal Giappone una capsula hi-tech che lava e asciuga in un quarto d'ora. Tra intelligenza artificiale e lusso, ecco come funziona la lavatrice umana Mirai Ningen Sentakuki.

Una capsula hi‑tech giapponese pulisce, massaggia e asciuga una persona in 15 minuti usando microbolle, ultrasuoni e getti d'aria calda.

Sensori biometrici e intelligenza artificiale adattano l'ambiente in tempo reale, proiettando immagini e suoni per ridurre lo stress durante il trattamento.

Con un prezzo di circa 340mila euro, il dispositivo punta a hotel di lusso e strutture sanitarie per assistere anziani e persone con mobilità ridotta.

L’azienda giapponese Science Co. ha realizzato il prototipo di una capsula hi-tech in grado di lavare, massaggiare e asciugare una persona in soli 15 minuti grazie a intelligenza artificiale e microbolle. Pensata inizialmente per il settore del lusso e dell’assistenza medica, ha un costo di circa 340mila euro e si ispira a un vecchio progetto dell’Expo 1970.

Mirai Ningen Sentakuki: la lavatrice umana

I film di fantascienza degli anni Ottanta ci avevano promesso auto volanti e teletrasporto. La realtà del 2026 ci propone qualcosa di decisamente più rilassante e, per certi versi, persino più utile dopo una giornata di lavoro passata davanti a uno schermo.

Dal Giappone arriva un’invenzione che promette di mandare in pensione la classica accoppiata doccia e asciugamano. Si chiama ufficialmente Mirai Ningen Sentakuki, ma per tutti è già diventata la “lavatrice umana“.

Dietro questo nome si nasconde una capsula tecnologica sviluppata dalla società Science Co. di Osaka. L’idea è semplice: entri, ti siedi e la macchina fa tutto al posto tuo in un quarto d’ora.

Il funzionamento della capsula hi-tech

Dimenticate il getto tradizionale della doccia. Il sistema si basa su una tecnologia che unisce idroterapia e automazione.

Una volta all’interno, la capsula inizia a riempirsi di acqua calda a temperatura controllata. La vera pulizia del corpo non avviene tramite lo sfregamento di spugne, ma grazie all’azione di milioni di microbolle ultrafini e ultrasuoni. Questo meccanismo rimuove le impurità dalla pelle in modo uniforme e delicato.

La sessione dura circa un quarto d’ora. Il ciclo prevede una prima fase di immersione termica e un lavaggio profondo di tre minuti. Subito dopo, l’acqua viene scaricata rapidamente per lasciare spazio a getti d’aria calda direzionati.

In questo modo si esce dalla struttura completamente asciutti e pronti per vestirsi.

Intelligenza artificiale e gestione dello stress

La tecnologia giapponese non si limita alla pulizia della persona. La lavatrice umana sfrutta una rete di sensori biometrici che monitorano costantemente la frequenza cardiaca e la temperatura corporea di chi si trova all’interno.

Questi dati vengono analizzati in tempo reale da un sistema di intelligenza artificiale. Se l’algoritmo rileva un livello di stress elevato, la capsula modifica l’ambiente circostante.

Vengono proiettate immagini rilassanti e diffusi suoni terapeutici, trasformando il trattamento in un’esperienza sensoriale simile a quella di una spa termale.

Dal sogno di Osaka 1970 all’uso medico

L’idea non è del tutto inedita. Il presidente di Science Co., Yasuaki Aoyama, ha dichiarato di essersi ispirato a un ricordo d’infanzia: l’Ultrasonic Bath che la Sanyo presentò all’Expo di Osaka nel 1970. All’epoca la tecnologia non era pronta per la produzione di massa, ma oggi quel concetto è diventato realtà.

Attualmente, la lavatrice umana non è accessibile per contesti domestici. Con un prezzo di listino che si aggira intorno ai 340mila euro, il mercato di riferimento è composto da hotel di lusso, cliniche estetiche e centri benessere che vogliono offrire un servizio premium.

L’applicazione più importante, tuttavia, potrebbe riguardare il settore sanitario. Strutture assistenziali, ospedali e case di riposo potrebbero adottare queste capsule per facilitare l’igiene quotidiana di anziani o persone con mobilità ridotta.

Una soluzione del genere permetterebbe di alleggerire il compito degli operatori sanitari, garantendo al contempo il massimo comfort e la dignità dei pazienti durante la pulizia personale.