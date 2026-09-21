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La lavatrice Candy RapidÓ Slim con cestello da 7 chilogrammi è un offerta con uno sconto del 38% ed è dotata di tanti programmi di lavaggio.

Spazio ridotto in bagno o in lavanderia e montagne di panni da lavare: una combinazione che rende ogni bucato una piccola impresa. In questi casi una lavatrice compatta ma capiente, capace di lavare bene e in fretta, fa davvero la differenza. Oggi la Candy RapidÓ è disponibile con uno sconto del 38% che la rende particolarmente interessante per chi vuole ottimizzare tempi e consumi.

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Questa lavatrice slim da 7 kg, a carica frontale e in classe A, concentra in soli 45 cm di profondità funzioni pensate per semplificare il bucato quotidiano: i 9 programmi rapidi ti permettono di lavare in meno di un’ora, la funzione Vapore aiuta a ridurre le pieghe e la connettività Wi‑Fi + BLE con app hOn offre un controllo smart, dai cicli aggiuntivi ai consigli sui detersivi, il tutto in un formato compatto facile da inserire anche negli spazi più stretti.

Candy RapidÓ in offerta su Amazon: sconto del 38% sulla lavatrice slim

Se cerchi una lavatrice salvaspazio ma non vuoi rinunciare a cicli veloci e funzioni avanzate, questa proposta è da valutare con attenzione: la Candy RapidÓ slim da 7 kg, classe energetica A e velocità di centrifuga fino a 1200 giri, è ora disponibile con uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino, per un esborso finale di 309,99€, in linea con i migliori modelli compatti di fascia media dotati di connettività smart.

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La lavatrice Candy con i cicli rapidi e la funzione vapore

Quando il tempo è poco e i carichi si accumulano, avere un elettrodomestico pensato per velocizzare il bucato senza sacrificare la qualità di lavaggio è un vantaggio concreto nella gestione della casa.

9 cicli rapidi sotto i 60 minuti : programmi da 14, 29, 30, 39, 44 e 59 minuti ti permettono di adattare il lavaggio al tipo di sporco e al tempo che hai a disposizione, ideale per chi lava spesso piccoli carichi o capi da rinfrescare in giornata.

: programmi da 14, 29, 30, 39, 44 e 59 minuti ti permettono di adattare il lavaggio al tipo di sporco e al tempo che hai a disposizione, ideale per chi lava spesso piccoli carichi o capi da rinfrescare in giornata. Programma Igiene Plus a 60°C in 59 minuti : pensato per eliminare allergeni, germi e batteri dai tessuti in meno di un’ora, utile per chi ha bambini, animali in casa o esigenze igieniche più elevate.

: pensato per eliminare allergeni, germi e batteri dai tessuti in meno di un’ora, utile per chi ha bambini, animali in casa o esigenze igieniche più elevate. Funzione Vapore : rilassa le fibre e riduce le pieghe, così la stiratura diventa più rapida e leggera, con risultati più ordinati anche quando si stende subito dopo il ciclo.

: rilassa le fibre e riduce le pieghe, così la stiratura diventa più rapida e leggera, con risultati più ordinati anche quando si stende subito dopo il ciclo. Tecnologia Quick&Clean : miscela acqua e detersivo ad alta pressione per aumentare l’efficacia del lavaggio anche a basse temperature, aiutandoti a contenere i consumi energetici senza rinunciare a capi ben puliti.

: miscela acqua e detersivo ad alta pressione per aumentare l’efficacia del lavaggio anche a basse temperature, aiutandoti a contenere i consumi energetici senza rinunciare a capi ben puliti. Funzione Snap&Wash : scatti una foto del bucato e il sistema suggerisce il programma più adatto con temperatura e centrifuga ottimali, riducendo il rischio di errori e semplificando la scelta del ciclo giusto.

: scatti una foto del bucato e il sistema suggerisce il programma più adatto con temperatura e centrifuga ottimali, riducendo il rischio di errori e semplificando la scelta del ciclo giusto. App hOn con Wi‑Fi + BLE : gestisci la lavatrice da smartphone, sblocchi oltre 60 cicli aggiuntivi, ricevi consigli sul dosaggio del detersivo e puoi monitorare la manutenzione per prevenire problemi nel tempo.

: gestisci la lavatrice da smartphone, sblocchi oltre 60 cicli aggiuntivi, ricevi consigli sul dosaggio del detersivo e puoi monitorare la manutenzione per prevenire problemi nel tempo. Form factor slim 60 x 45 x 85 cm: profondità ridotta per inserirla in nicchie strette o piccoli bagni, pur mantenendo una capacità di 7 kg sufficiente per il bucato di una famiglia di 2‑3 persone.

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FAQ La lavatrice Candy RapidÓ slim 7 kg è adatta a spazi ridotti? Sì, è una lavatrice slim con profondità di 45 cm e dimensioni 60 x 45 x 85 cm, pensata per nicchie e bagni piccoli. La Candy RapidÓ slim 7 kg ha programmi rapidi davvero utili? Dispone di 9 cicli rapidi sotto i 60 minuti, inclusi programmi da 14, 29 e 59 minuti, adatti a bucati frequenti e capi poco sporchi. A cosa serve la funzione vapore sulla Candy RapidÓ slim? La funzione vapore rilassa le fibre, riduce le pieghe e rende la stiratura più veloce, mantenendo i capi più freschi e ordinati. Si può controllare la lavatrice Candy RapidÓ slim tramite smartphone? Sì, grazie alla connettività Wi‑Fi + BLE e all’app hOn puoi gestire cicli, ricevere consigli e monitorare la manutenzione dal telefono.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.