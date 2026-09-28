LG AI DD, la lavatrice extra large in offerta con un prezzo shock
La lavatrice LG AI DD con cestello da 11kg, funzione vapore Steam e motore Direct Drive è in offerta a un super prezzo.
Montagne di bucato, poco tempo e bollette sempre più care: se la tua vecchia lavatrice non regge più il ritmo, è il momento di passare a un modello più capiente ed efficiente. La LG AI DD F4R3011NSWB, lavatrice a carica frontale da 11 kg in classe A -10%, oggi è proposta con uno sconto del 28% che la rende particolarmente interessante per chi vuole ottimizzare consumi e comfort.
Questa lavatrice punta tutto su efficienza energetica, capacità extra e cura dei tessuti: in soli 56,5 cm di profondità riesce a gestire fino a 11 kg di carico, mentre l’intelligenza artificiale AI DD adatta in automatico i movimenti del cestello in base al tipo di tessuto. Il lavaggio a vapore Steam e il programma Allergy Care aiutano a igienizzare meglio i capi, riducendo germi, batteri e acari della polvere, mentre il motore Inverter Direct Drive limita rumori e vibrazioni, migliorando comfort e durata nel tempo.
LG AI DD F4R3011NSWB in offerta su Amazon: sconto del 28% sulla lavatrice da 11kg
La promo su Amazon rende la lavatrice LG AI DD F4R3011NSWB da 11kg particolarmente competitiva per chi cerca un modello capiente e di ultima generazione: oggi la lavatrice è proposta a 432,52€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino. Un valore interessante per una macchina in classe A -10%, progettata per consumare meno rispetto alle tradizionali lavatrici in classe A, e dotata di funzioni avanzate per la cura dei capi e l’igiene domestica.
Approfitta ora dell’offerta sulla lavatrice LG AI DD F4R3011NSWB
La lavatrice LG con la tecnologia AI DD e il lavaggio a vapore Steam
Se devi gestire bucati frequenti, carichi grandi e tessuti diversi, questa lavatrice nasce per semplificare la routine quotidiana unendo capacità, risparmio energetico e attenzione all’igiene.
- Classe A -10%: l’elevata efficienza energetica ti aiuta a contenere i consumi di elettricità nel lungo periodo, ideale se usi spesso la lavatrice durante la settimana.
- Capacità da 11kg in 56,5 cm di profondità: puoi lavare grandi quantità di bucato in un solo ciclo, riducendo il numero di lavaggi e guadagnando tempo prezioso, anche in spazi relativamente compatti.
- Tecnologia AI DD: l’intelligenza artificiale rileva peso e tipologia dei tessuti per scegliere i movimenti più adatti fra migliaia di combinazioni, migliorando la cura dei capi e riducendo l’usura nel tempo.
- Lavaggio a vapore Steam: il vapore aiuta a eliminare germi, batteri e allergeni, oltre a distendere le fibre, così i vestiti risultano più igienizzati e il lavaggio più efficace.
- Programma Allergy Care: pensato per chi soffre di allergie, riduce fino al 99,9% gli acari della polvere grazie alle alte temperature, migliorando il comfort soprattutto in camera da letto e per i capi a contatto con la pelle.
- Cestello a bolle: la particolare conformazione limita lo sfregamento diretto dei tessuti contro il metallo, aiutando a preservare i capi delicati anche con lavaggi frequenti o centrifughe intense.
- Motore Inverter Direct Drive: il motore collegato direttamente al cestello offre maggiore precisione nei movimenti e riduce rumori e vibrazioni, rendendo la lavatrice più silenziosa e stabile.
- Smart Diagnosis: in caso di anomalie puoi effettuare una diagnosi rapida, capendo se il problema è risolvibile in autonomia o richiede l’intervento di un tecnico, con un risparmio di tempo e potenziali costi.
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LG AI DD F4R3011NSWB, approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
FAQ
La lavatrice LG AI DD F4R3011NSWB offre una capacità di carico fino a 11kg di bucato.
Sì, grazie al programma Allergy Care e al vapore Steam riduce fino al 99,9% gli acari della polvere.
No, il motore Inverter Direct Drive riduce rumori e vibrazioni migliorando la silenziosità della lavatrice.
Smart Diagnosis permette di eseguire una diagnosi rapida dei problemi per capire se puoi risolverli da solo o serve un tecnico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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