Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La lavatrice Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT con cestello da 12 kg e programmi dedicati a tessuti, colori e peli di animali è in sconto del 32%.

Amazon

Gestire bucati voluminosi, capi delicati e vestiti pieni di peli di animale può diventare un incubo se la lavatrice non è all’altezza. Con l’attuale sconto del 32%, la Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT da 12 Kg punta proprio a semplificare la vita di chi ha una famiglia numerosa o animali domestici, offrendo più spazio nel cestello e programmi mirati senza dover rinunciare alla cura dei tessuti.

Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT 336,99 € -32% 499,00 € Risparmi 162,01 € Acquista su Amazon

Questa lavatrice Hotpoint Ariston nasce per coniugare capacità elevata e attenzione ai capi. Le tecnologie dedicate alla gestione dei colori, alla cura dei tessuti e alla rimozione delle macchie lavorano insieme per mantenere i vestiti morbidi e brillanti nel tempo, riducendo pieghe e facilitando la stiratura grazie al vapore. In più, i programmi studiati per chi ha animali aiutano a liberare gli indumenti dai peli senza trattamenti aggressivi, rendendola una soluzione concreta per l’uso quotidiano.

Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT in offerta su Amazon: sconto del 32%

Con la promo in corso puoi acquistare la Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT a 336,99€ grazie a uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Per una lavatrice da 12 Kg con programmi avanzati per peli di animali, cura dei colori, cicli a vapore e funzioni specifiche contro le macchie, si tratta di un prezzo particolarmente competitivo nella sua fascia.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta sulla lavatrice Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT

La lavatrice Hotpoint con il programma Pethair Care e la tecnologia SteamCare

Se in casa ci sono animali domestici o tanti cambi di abiti ogni giorno, una lavatrice capiente con programmi intelligenti fa davvero la differenza nella gestione del bucato.

Programma Pethair Care : combina prelavaggio e risciacquo extra per rimuovere in modo mirato i peli di cane e gatto dagli indumenti, mantenendo al tempo stesso una pulizia profonda dei capi.

: combina prelavaggio e risciacquo extra per rimuovere in modo mirato i peli di cane e gatto dagli indumenti, mantenendo al tempo stesso una pulizia profonda dei capi. Tecnologia FabricCare : grazie ai movimenti delicati e controllati del cestello preserva fibre e tessuti, così anche i capi più delicati restano morbidi, brillanti e in buone condizioni più a lungo.

: grazie ai movimenti delicati e controllati del cestello preserva fibre e tessuti, così anche i capi più delicati restano morbidi, brillanti e in buone condizioni più a lungo. Funzione ColorCare : ottiene risultati paragonabili a un lavaggio a 40°C utilizzando acqua non riscaldata, aiutando a proteggere i colori e a contenere i consumi energetici.

: ottiene risultati paragonabili a un lavaggio a 40°C utilizzando acqua non riscaldata, aiutando a proteggere i colori e a contenere i consumi energetici. SteamCare con vapore : utilizza il vapore per igienizzare i vestiti, ridurre le pieghe e velocizzare la stiratura, ideale anche per rinfrescare gli indumenti in pochi minuti senza ulteriore detersivo.

: utilizza il vapore per igienizzare i vestiti, ridurre le pieghe e velocizzare la stiratura, ideale anche per rinfrescare gli indumenti in pochi minuti senza ulteriore detersivo. Programma Anti Macchia: studiato per eliminare fino a 24 macchie comuni, dal caffè al ketchup, modulando la potenza del lavaggio in base al livello di sporco per un bucato sempre ordinato.

Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT 336,99 € -32% 499,00 € Risparmi 162,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altre lavatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta Sole Detersivo Lavatrice Bianco splendente 33 Lavaggi, Formu... 3,25 €(2,20 € / l) -46% 5,99 € Risparmi 2,74 € Acquista su Amazon Omino Bianco Detersivo Lavatrice, Muschio Bianco, 132 Lavagg... Prodotto non disponibile Prodotti simili Dash Power+ Extra Igienizzante, Detersivo Lavatrice, 68 Lava... 20,99 €(1.714,87 € / l) -42% 35,99 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon Dash Pods Detersivo Lavatrice in Capsule, 132 Lav, Salva Col... 36,99 €(0,28 € / unità) -42% 63,99 € Risparmi 27,00 € Acquista su Amazon Lenor Unstoppables Fresh Profumatore Bucato Lavatrice, 6x195... 24,99 €(21,36 € / kg) -40% 41,99 € Risparmi 17,00 € Acquista su Amazon

FAQ La lavatrice Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT è adatta a chi ha animali domestici? Sì, grazie al programma Pethair Care con prelavaggio e risciacquo extra è pensata per rimuovere delicatamente i peli di cane e gatto dai capi. Come protegge i tessuti la lavatrice Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT? Utilizza la tecnologia FabricCare con movimenti controllati del cestello per preservare fibre e colori, mantenendo i capi morbidi e brillanti più a lungo. La lavatrice Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT aiuta a ridurre le pieghe dei capi? Sì, la funzione SteamCare sfrutta il vapore per igienizzare i vestiti, ridurre le pieghe e rendere la stiratura più rapida. La lavatrice Hotpoint Ariston HB 123 CARE IT è efficace sulle macchie difficili? Il programma Anti Macchia è progettato per eliminare fino a 24 tipi di macchie comuni, adattando la potenza del lavaggio al livello di sporco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.