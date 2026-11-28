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Quando lo spazio per la lavatrice è limitato, trovare un modello capiente che si inserisca in un ingombro contenuto può essere complicato. La Haier X Serie 7 da 8 kg è disponibile con uno sconto del 30%.

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Il formato slim, con profondità di 50 cm, si accompagna a una capacità di carico di 8 kg. Il motore Direct Motion è collegato direttamente al cestello e, senza cinghia, contribuisce a ridurre vibrazioni e rumore. La classe A-25% e il consumo indicato di 35 kWh per 100 cicli puntano a contenere i consumi; la centrifuga raggiunge una rumorosità dichiarata di 69 dB. Tra le funzioni ci sono il trattamento antibatterico ABT, la pulizia automatica Smart Dual Spray e cicli a vapore per rinfrescare i capi o supportare il lavaggio igienico.

Haier X Serie 7 in offerta: sconto del 30% sulla lavatrice slim

Per chi cerca una lavatrice da installazione libera con carica frontale e 8 kg di capacità, la Haier X Serie 7 è disponibile a 386,00 euro, con uno sconto del 30%. Il prezzo e la percentuale di riduzione sono quelli riportati nella scheda del prodotto. Le informazioni disponibili non indicano un risparmio assoluto in euro, il prezzo di modelli comparabili, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi di reso.

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La lavatrice Haier con la classe A-25% e il motore Direct Motion

Se vuoi ottimizzare lo spazio senza rinunciare a una capacità di carico di 8 kg, questo modello abbina il formato slim a funzioni pensate per semplificare i lavaggi quotidiani:

Profondità di 50 cm e capacità di 8 kg : le dimensioni indicate sono 60 x 50 x 85 cm, con installazione libera e carica frontale; una combinazione utile quando lo spazio è ridotto ma serve una lavatrice capiente.

: le dimensioni indicate sono 60 x 50 x 85 cm, con installazione libera e carica frontale; una combinazione utile quando lo spazio è ridotto ma serve una lavatrice capiente. Motore Direct Motion : il collegamento diretto al cestello elimina la cinghia e aiuta a ridurre vibrazioni e rumore durante il funzionamento.

: il collegamento diretto al cestello elimina la cinghia e aiuta a ridurre vibrazioni e rumore durante il funzionamento. Classe A-25% : l’efficienza dichiarata supera del 25% gli standard della classe A. Il consumo riportato è di 35 kWh per 100 cicli; la rumorosità in centrifuga è di 69 dB.

: l’efficienza dichiarata supera del 25% gli standard della classe A. Il consumo riportato è di 35 kWh per 100 cicli; la rumorosità in centrifuga è di 69 dB. ABT e Smart Dual Spray : il trattamento ABT protegge guarnizione e cassetto da batteri e muffe, mentre il sistema Smart Dual Spray pulisce oblò e cestello dopo ogni ciclo.

: il trattamento ABT protegge guarnizione e cassetto da batteri e muffe, mentre il sistema Smart Dual Spray pulisce oblò e cestello dopo ogni ciclo. Refresh a vapore, Baby Care e Allergy Care : Refresh aiuta a ridurre odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo; i programmi dedicati sono pensati per il bucato delicato e per rimuovere batteri e allergeni.

: Refresh aiuta a ridurre odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo; i programmi dedicati sono pensati per il bucato delicato e per rimuovere batteri e allergeni. Wi-Fi e app hOn: la gestione da remoto, oltre 60 cicli e i suggerimenti per dosaggio, manutenzione e consumi offrono supporto nella scelta del programma. L’app può anche leggere le etichette dei capi e suggerire il ciclo adatto.

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FAQ Quali sono le dimensioni della lavatrice Haier X Serie 7? Le dimensioni indicate sono 60 x 50 x 85 cm; la profondità è di 50 cm. Quanti chilogrammi di bucato può contenere? La capacità di carico indicata è di 8 kg. La lavatrice Haier X Serie 7 si può gestire da smartphone? Sì, dispone di Wi-Fi e dell’app hOn, che consente la gestione da remoto e offre accesso a oltre 60 cicli dedicati. Quali programmi a vapore sono disponibili? La scheda indica Refresh a vapore, che dura 20 minuti senza detersivo, oltre ai programmi Baby Care e Allergy Care.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.