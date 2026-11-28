Haier X Serie 7, il prezzo della lavatrice crolla: affare per tutti
La lavatrice slim Haier X Serie 7 con cestello da 8 kg, motore Direct Motion, Wi-Fi è in sconto del 30%.
Quando lo spazio per la lavatrice è limitato, trovare un modello capiente che si inserisca in un ingombro contenuto può essere complicato. La Haier X Serie 7 da 8 kg è disponibile con uno sconto del 30%.
Il formato slim, con profondità di 50 cm, si accompagna a una capacità di carico di 8 kg. Il motore Direct Motion è collegato direttamente al cestello e, senza cinghia, contribuisce a ridurre vibrazioni e rumore. La classe A-25% e il consumo indicato di 35 kWh per 100 cicli puntano a contenere i consumi; la centrifuga raggiunge una rumorosità dichiarata di 69 dB. Tra le funzioni ci sono il trattamento antibatterico ABT, la pulizia automatica Smart Dual Spray e cicli a vapore per rinfrescare i capi o supportare il lavaggio igienico.
Haier X Serie 7 in offerta: sconto del 30% sulla lavatrice slim
Per chi cerca una lavatrice da installazione libera con carica frontale e 8 kg di capacità, la Haier X Serie 7 è disponibile a 386,00 euro, con uno sconto del 30%. Il prezzo e la percentuale di riduzione sono quelli riportati nella scheda del prodotto. Le informazioni disponibili non indicano un risparmio assoluto in euro, il prezzo di modelli comparabili, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi di reso.
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La lavatrice Haier con la classe A-25% e il motore Direct Motion
Se vuoi ottimizzare lo spazio senza rinunciare a una capacità di carico di 8 kg, questo modello abbina il formato slim a funzioni pensate per semplificare i lavaggi quotidiani:
- Profondità di 50 cm e capacità di 8 kg: le dimensioni indicate sono 60 x 50 x 85 cm, con installazione libera e carica frontale; una combinazione utile quando lo spazio è ridotto ma serve una lavatrice capiente.
- Motore Direct Motion: il collegamento diretto al cestello elimina la cinghia e aiuta a ridurre vibrazioni e rumore durante il funzionamento.
- Classe A-25%: l’efficienza dichiarata supera del 25% gli standard della classe A. Il consumo riportato è di 35 kWh per 100 cicli; la rumorosità in centrifuga è di 69 dB.
- ABT e Smart Dual Spray: il trattamento ABT protegge guarnizione e cassetto da batteri e muffe, mentre il sistema Smart Dual Spray pulisce oblò e cestello dopo ogni ciclo.
- Refresh a vapore, Baby Care e Allergy Care: Refresh aiuta a ridurre odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo; i programmi dedicati sono pensati per il bucato delicato e per rimuovere batteri e allergeni.
- Wi-Fi e app hOn: la gestione da remoto, oltre 60 cicli e i suggerimenti per dosaggio, manutenzione e consumi offrono supporto nella scelta del programma. L’app può anche leggere le etichette dei capi e suggerire il ciclo adatto.
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FAQ
Le dimensioni indicate sono 60 x 50 x 85 cm; la profondità è di 50 cm.
La capacità di carico indicata è di 8 kg.
Sì, dispone di Wi-Fi e dell’app hOn, che consente la gestione da remoto e offre accesso a oltre 60 cicli dedicati.
La scheda indica Refresh a vapore, che dura 20 minuti senza detersivo, oltre ai programmi Baby Care e Allergy Care.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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