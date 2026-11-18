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Lavatrice Haier X Serie 5 con cestello da 9 kg e motore inverter è in offerta con uno sconto del 38%. Ideale per tutta la famiglia.

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Gestire carichi di bucato diversi senza sprecare acqua o tempo può essere complicato. La Haier X Serie 5, lavatrice da 9 kg, è disponibile con uno sconto del 38%.

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Questa lavatrice adatta il ciclo al peso e al tipo di tessuti grazie ai sensori, regolando temperatura, durata e quantità d’acqua. L’app hOn permette di controllare i lavaggi da remoto e scegliere tra oltre 60 cicli personalizzati; il programma Refresh a vapore aiuta a rimuovere odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo.

Haier X Serie 5 in offerta a 342 euro con il 38% di sconto

La lavatrice Haier X Serie 5 è proposta a 342,00 euro, con uno sconto del 38%. Il prezzo indicato e la capacità da 9 kg permettono di valutare la promozione in base alle proprie esigenze di bucato. Tra gli elementi distintivi ci sono la classe energetica A-25%, il controllo tramite Wi-Fi e i programmi di trattamento dei tessuti e delle macchie. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la presenza di coupon, opzioni di pagamento a rate, benefici Prime o tempi per il reso. Per verificare le condizioni aggiornate, puoi acquistare la Haier X Serie 5 a 342,00 euro.

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La lavatrice Haier con il cestello XL da 63 litri e il controllo Wi-Fi

Quando serve prendersi cura di capi e carichi diversi, le funzioni automatiche possono semplificare la gestione quotidiana. Ecco cosa offre questo modello:

Capacità di 9 kg e cestello XL da 63 litri : offre spazio per gestire i carichi di bucato, mentre il cestello è progettato per un lavaggio delicato e uniforme.

: offre spazio per gestire i carichi di bucato, mentre il cestello è progettato per un lavaggio delicato e uniforme. Smart AI Cycle : i sensori rilevano peso e tipologia dei tessuti e regolano temperatura, durata e acqua, adattando il lavaggio al carico e contribuendo a ridurre gli sprechi.

: i sensori rilevano peso e tipologia dei tessuti e regolano temperatura, durata e acqua, adattando il lavaggio al carico e contribuendo a ridurre gli sprechi. Classe A-25% e motore inverter diretto : l’efficienza energetica dichiarata è superiore del 25% rispetto alla Classe A. Il motore riduce vibrazioni e rumore, indicato in 72 dB.

: l’efficienza energetica dichiarata è superiore del 25% rispetto alla Classe A. Il motore riduce vibrazioni e rumore, indicato in 72 dB. App hOn con Wi-Fi e Flexy Time : consente il controllo da remoto e l’accesso a oltre 60 cicli personalizzati; Flexy Time permette di impostare la durata del programma.

: consente il controllo da remoto e l’accesso a oltre 60 cicli personalizzati; Flexy Time permette di impostare la durata del programma. Refresh a vapore e 6 Stains Treatment : Refresh rimuove odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo, mentre la funzione dedicata tratta le macchie ostinate.

: Refresh rimuove odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo, mentre la funzione dedicata tratta le macchie ostinate. Smart Dual Spray e trattamento ABT: la pulizia automatica elimina residui da cestello e guarnizione a ogni ciclo; ABT contrasta la formazione di muffe e odori.

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Approfitta subito dell’offerta sulla Haier X Serie 5: la lavatrice è scontata del 38%.

FAQ Quanta capacità ha la lavatrice Haier X Serie 5? Ha una capacità di 9 kg e un cestello XL da 63 litri. È possibile controllare la lavatrice da remoto? Sì, l’app hOn con Wi-Fi permette di controllare i lavaggi da remoto e scegliere tra oltre 60 cicli personalizzati. La Haier X Serie 5 ha un programma a vapore? Sì, il ciclo Refresh a vapore rimuove odori e pieghe in 20 minuti senza detersivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.