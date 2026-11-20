Electrolux TimeCare, lavatrice lowcost a metà prezzo: offerta lampo
La lavatrice Electrolux Serie 500 TimeCare, con cestello da 8 kg, funzione AutoSense e programma Hygiene è in offerta con il 48% di sconto.
Quando il bucato si accumula durante la settimana, serve una lavatrice capiente che sappia adattare il ciclo al carico. La Electrolux Serie 500 Lavatrice TimeCare è disponibile con uno sconto del 48%.
Questa lavatrice ha un cesto da 8 kg e usa AutoSense per regolare la durata del lavaggio e i consumi di acqua ed energia in base alla quantità di bucato inserita. Il programma Hygiene è pensato per asciugamani, lenzuola e capi dei bambini, mentre la partenza ritardata permette di programmare l’avvio del ciclo. Il cesto GentleCare, infine, tratta i tessuti con delicatezza durante le rotazioni.
Electrolux Serie 500 Lavatrice TimeCare: sconto del 48% e capacità da 8 kg
La lavatrice Electrolux è proposta a 312 euro, con uno sconto indicato del 48%. Il carico da 8 kg può essere utile per gestire il bucato settimanale, mentre la regolazione automatica del ciclo aiuta a non usare lo stesso programma e le stesse risorse indipendentemente dalla quantità di capi. Non sono disponibili informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
Acquista subito la lavatrice Electrolux TimeCare in offerta
La lavatrice Electrolux con il cesto da 8 kg e la funzione AutoSense
Per chi vuole organizzare il bucato senza trascurare tessuti diversi e momenti della giornata, alcune funzioni di questa lavatrice rispondono a esigenze concrete:
- Cesto da 8 kg e 53 litri: offre spazio per gestire il bucato della settimana. La centrifuga arriva fino a 1200 giri e la lavatrice appartiene alla classe energetica A.
- AutoSense: regola durata del lavaggio e consumi di acqua ed energia in base al volume di bucato inserito, adattando il ciclo al carico.
- Programma Hygiene: lava ad alta temperatura per un trattamento igienizzante di tessuti per la casa e capi dei bambini.
- Partenza ritardata: consente di programmare l’avvio, così il ciclo può partire in un momento più comodo, per esempio prima del rientro o del risveglio.
- Cesto GentleCare: tratta i tessuti con delicatezza a ogni rotazione, con l’obiettivo di proteggere le fibre anche nei cicli più lunghi.
- Dimensioni e rumorosità: misura 85 × 60 × 58 cm e raggiunge 74 dB(A) durante la centrifuga, con classe di rumorosità B.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 48% sulla lavatrice Electrolux TimeCare finché l’offerta è attiva.
Scopri altre lavatrici in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Il cesto ha una capacità di 8 kg e un volume di 53 litri.
Sì, la funzione AutoSense adatta durata del lavaggio e consumi di acqua ed energia al volume di bucato inserito.
Sì, il programma Hygiene lava ad alta temperatura ed è indicato per tessuti di casa e capi dei bambini.
Le misure indicate sono 85 × 60 × 58 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.