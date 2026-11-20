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La lavatrice Electrolux Serie 500 TimeCare, con cestello da 8 kg, funzione AutoSense e programma Hygiene è in offerta con il 48% di sconto.

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Quando il bucato si accumula durante la settimana, serve una lavatrice capiente che sappia adattare il ciclo al carico. La Electrolux Serie 500 Lavatrice TimeCare è disponibile con uno sconto del 48%.

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Questa lavatrice ha un cesto da 8 kg e usa AutoSense per regolare la durata del lavaggio e i consumi di acqua ed energia in base alla quantità di bucato inserita. Il programma Hygiene è pensato per asciugamani, lenzuola e capi dei bambini, mentre la partenza ritardata permette di programmare l’avvio del ciclo. Il cesto GentleCare, infine, tratta i tessuti con delicatezza durante le rotazioni.

Electrolux Serie 500 Lavatrice TimeCare: sconto del 48% e capacità da 8 kg

La lavatrice Electrolux è proposta a 312 euro, con uno sconto indicato del 48%. Il carico da 8 kg può essere utile per gestire il bucato settimanale, mentre la regolazione automatica del ciclo aiuta a non usare lo stesso programma e le stesse risorse indipendentemente dalla quantità di capi. Non sono disponibili informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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La lavatrice Electrolux con il cesto da 8 kg e la funzione AutoSense

Per chi vuole organizzare il bucato senza trascurare tessuti diversi e momenti della giornata, alcune funzioni di questa lavatrice rispondono a esigenze concrete:

Cesto da 8 kg e 53 litri : offre spazio per gestire il bucato della settimana. La centrifuga arriva fino a 1200 giri e la lavatrice appartiene alla classe energetica A.

: offre spazio per gestire il bucato della settimana. La centrifuga arriva fino a 1200 giri e la lavatrice appartiene alla classe energetica A. AutoSense : regola durata del lavaggio e consumi di acqua ed energia in base al volume di bucato inserito, adattando il ciclo al carico.

: regola durata del lavaggio e consumi di acqua ed energia in base al volume di bucato inserito, adattando il ciclo al carico. Programma Hygiene : lava ad alta temperatura per un trattamento igienizzante di tessuti per la casa e capi dei bambini.

: lava ad alta temperatura per un trattamento igienizzante di tessuti per la casa e capi dei bambini. Partenza ritardata : consente di programmare l’avvio, così il ciclo può partire in un momento più comodo, per esempio prima del rientro o del risveglio.

: consente di programmare l’avvio, così il ciclo può partire in un momento più comodo, per esempio prima del rientro o del risveglio. Cesto GentleCare : tratta i tessuti con delicatezza a ogni rotazione, con l’obiettivo di proteggere le fibre anche nei cicli più lunghi.

: tratta i tessuti con delicatezza a ogni rotazione, con l’obiettivo di proteggere le fibre anche nei cicli più lunghi. Dimensioni e rumorosità: misura 85 × 60 × 58 cm e raggiunge 74 dB(A) durante la centrifuga, con classe di rumorosità B.

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FAQ Quanti kg di bucato può contenere la lavatrice Electrolux TimeCare? Il cesto ha una capacità di 8 kg e un volume di 53 litri. La lavatrice Electrolux TimeCare regola il ciclo in base al carico? Sì, la funzione AutoSense adatta durata del lavaggio e consumi di acqua ed energia al volume di bucato inserito. La lavatrice Electrolux TimeCare ha un programma igienizzante? Sì, il programma Hygiene lava ad alta temperatura ed è indicato per tessuti di casa e capi dei bambini. Quali sono le dimensioni della lavatrice Electrolux TimeCare? Le misure indicate sono 85 × 60 × 58 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.