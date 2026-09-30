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La lavatrice DREAME L9 AI Twin Inverter con cestello da 11 kg e intelligenza artificiale è in offerta con uno sconto del 28%. Tante funzioni avanzate e bucato sempre perfetto.

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Montagne di bucato, capi delicati e bollette sempre più alte: se gestire il lavaggio in casa è diventato un incubo, una lavatrice smart può fare davvero la differenza. Oggi la DREAME L9 AI Twin Inverter è proposta con uno sconto del 28%, una promozione interessante per chi cerca capacità elevata e gestione intelligente dei cicli senza complicarsi la vita.

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La DREAME L9 AI Twin Inverter punta tutto sull’automazione: analizza il carico e le condizioni dei tessuti, dosa il detersivo in modo preciso e utilizza sistemi avanzati come il lavaggio in schiuma e l’aria fresca al plasma per migliorare la qualità del bucato. L’obiettivo è ridurre i grovigli, mantenere i capi freschi più a lungo e ottenere una pulizia profonda con un occhio attento ai consumi, grazie anche al sistema di circolazione che ottimizza l’uso di acqua ed energia.

DREAME L9 AI Twin Inverter in offerta su Amazon: sconto del 28% sulla lavatrice smart da 11 kg

La DREAME L9 AI Twin Inverter da 11 kg è proposta a 649,00€ grazie a uno sconto del 28%, una cifra interessante per una lavatrice capiente con funzioni avanzate di controllo tramite IA. Parliamo di un modello che punta all’efficienza energetica, con sistema a circolazione pensato per ridurre i consumi mantenendo elevate le prestazioni di lavaggio.

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La lavatrice DREAME con il lavaggio in schiuma e la circolazione di aria fresca al plasma

Se cerchi un elettrodomestico che ti aiuti a gestire carichi importanti riducendo tempo e fatica, questa lavatrice punta proprio a semplificare la routine del bucato con tecnologie mirate sia alla pulizia sia alla cura dei tessuti.

Controllo completo del lavaggio tramite IA : la lavatrice analizza carico e tessuti usando migliaia di dati di lavaggio, così ogni fase – dal prelavaggio alla centrifuga – viene ottimizzata automaticamente. Risultato: meno sprechi di detersivo, cicli più efficienti e prestazioni costanti nel tempo.

: la lavatrice analizza carico e tessuti usando migliaia di dati di lavaggio, così ogni fase – dal prelavaggio alla centrifuga – viene ottimizzata automaticamente. Risultato: meno sprechi di detersivo, cicli più efficienti e prestazioni costanti nel tempo. Ddosaggio intelligente del detersivo con spray circolante : il getto dinamico distribuisce il detergente in modo uniforme sui capi, migliorando la rimozione delle macchie e riducendo i residui sul bucato, utile soprattutto per chi ha pelle sensibile.

: il getto dinamico distribuisce il detergente in modo uniforme sui capi, migliorando la rimozione delle macchie e riducendo i residui sul bucato, utile soprattutto per chi ha pelle sensibile. Sistema a circolazione ad alta portata : la pompa da 8,5 l/min trasferisce il detergente dal fondo del cestello per assicurare una dissoluzione completa e una copertura uniforme, contribuendo a una classe di efficienza energetica A-40% UE, pensata per chi vuole contenere i consumi.

: la pompa da 8,5 l/min trasferisce il detergente dal fondo del cestello per assicurare una dissoluzione completa e una copertura uniforme, contribuendo a una classe di efficienza energetica A-40% UE, pensata per chi vuole contenere i consumi. Lavaggio in schiuma MousseBloom : acqua, aria e detersivo creano una schiuma densa che penetra in profondità nei tessuti, efficace contro sebo, olio e macchie ostinate tipiche dell’uso quotidiano.

: acqua, aria e detersivo creano una schiuma densa che penetra in profondità nei tessuti, efficace contro sebo, olio e macchie ostinate tipiche dell’uso quotidiano. Circolazione dell’aria fresca al plasma FreshLoop : dopo il lavaggio l’aria fresca al plasma aiuta a prevenire pieghe e cattivi odori, mantenendo i capi freschi fino a 12 ore, ideale se non puoi stendere subito.

: dopo il lavaggio l’aria fresca al plasma aiuta a prevenire pieghe e cattivi odori, mantenendo i capi freschi fino a 12 ore, ideale se non puoi stendere subito. Controllo da app DREAME: tramite app mobile puoi gestire la lavatrice da remoto, regolare i parametri di lavaggio, ricevere notifiche in tempo reale e beneficiare degli aggiornamenti OTA, utile per chi vuole monitorare e programmare i cicli anche fuori casa.

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FAQ Come funziona l’intelligenza artificiale nella lavatrice DREAME L9 AI Twin Inverter? Analizza carico e tessuti per ottimizzare durata, dosaggio del detersivo e fasi di lavaggio in automatico. La DREAME L9 AI Twin Inverter aiuta a ridurre gli odori sui capi? Sì, utilizza la circolazione di aria fresca al plasma FreshLoop per eliminare odori e mantenere i capi freschi fino a 12 ore. Che vantaggi offre il lavaggio in schiuma MousseBloom della DREAME L9 AI Twin Inverter? La schiuma densa penetra nei tessuti e rimuove sebo, olio e macchie ostinate in modo più efficace. Si può controllare la DREAME L9 AI Twin Inverter da smartphone? Sì, tramite l’app DREAME puoi gestire i programmi, regolare i parametri e ricevere notifiche in tempo reale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.