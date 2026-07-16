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Cecotec Lavatrice 9 Kg Bolero DressCode 9970 Direct Drive Steel, carica frontale con motore silenzioso, vapore e 11 programmi è in sconto del 33%.

Amazon

Carichi di bucato sempre pieni, poco tempo e bollette che salgono: se la tua vecchia lavatrice non regge più il ritmo, è il momento di guardare a un modello più capiente ed efficiente. Su Amazon la Cecotec Lavatrice 9 Kg Bolero DressCode 9970 Direct Drive Steel è disponibile con uno sconto del 33%, così puoi fare un salto di qualità nella gestione del bucato senza spendere una fortuna.

Questa lavatrice si distingue per la grande capacità da 9 kg e per la classe energetica A, pensata per famiglie e nuclei numerosi che vogliono ridurre tempi di lavaggio e consumi. Il motore Direct Drive unisce efficienza, silenziosità e lunga durata, mentre i 1.400 giri regolabili permettono di adattare la centrifuga ai diversi tessuti. Gli 11 programmi, lo schermo FullColor, l’oblò XXL e le funzioni avanzate come SteamMax, Spa Care, Soil Level, fine ritardata, preferiti, luce interna, Drum Clean Plus e Stop&Go completano un profilo orientato alla praticità quotidiana e alla cura del bucato.

Cecotec Lavatrice 9 Kg Bolero DressCode 9970 Direct Drive Steel in offerta: sconto del 33% a 266,90€

La promo su Amazon rende questa lavatrice particolarmente interessante per chi cerca un modello capiente e moderno a prezzo accessibile. In questo momento la Cecotec Lavatrice 9 Kg Bolero DressCode 9970 Direct Drive Steel è disponibile con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, con un costo attuale di 266,90€. Un posizionamento molto competitivo per una macchina da 9 kg in classe A con motore Direct Drive e funzioni a vapore, pensata per chi vuole ridurre consumi ed effettuare meno lavaggi grazie al cestello più capiente.

La lavatrice Cecotec con il motore Direct Drive, il cestello da 9 kg e il vapore SteamMax

Se ti ritrovi spesso a fare più lavaggi consecutivi o hai bisogno di una soluzione che unisca capacità, risparmio energetico e cura dei tessuti, questa lavatrice nasce proprio per semplificarti la vita quotidiana.

Capacità di 9 kg e classe energetica A : ti permette di lavare carichi pesanti in un unico ciclo, ideale per famiglie o per chi accumula molto bucato, contenendo allo stesso tempo i consumi e l’impatto sulla bolletta.

: ti permette di lavare carichi pesanti in un unico ciclo, ideale per famiglie o per chi accumula molto bucato, contenendo allo stesso tempo i consumi e l’impatto sulla bolletta. Motore Direct Drive con 1.400 giri programmabili : il motore collegato direttamente al cestello riduce rumore e vibrazioni, aumenta l’affidabilità nel tempo e ti consente di scegliere la velocità di centrifuga più adatta ai diversi tessuti per un’asciugatura più rapida.

: il motore collegato direttamente al cestello riduce rumore e vibrazioni, aumenta l’affidabilità nel tempo e ti consente di scegliere la velocità di centrifuga più adatta ai diversi tessuti per un’asciugatura più rapida. 11 programmi di lavaggio dedicati : puoi selezionare il ciclo più adatto al tipo di capo e al livello di sporco, così ogni lavaggio risulta più efficace e delicato dove serve, senza dover intervenire manualmente su mille impostazioni.

: puoi selezionare il ciclo più adatto al tipo di capo e al livello di sporco, così ogni lavaggio risulta più efficace e delicato dove serve, senza dover intervenire manualmente su mille impostazioni. Schermo FullColor e porta XXL : l’interfaccia chiara e a colori rende immediata la scelta e il controllo del programma, mentre l’ampio oblò semplifica il carico e lo scarico anche di piumoni, asciugamani e capi voluminosi.

: l’interfaccia chiara e a colori rende immediata la scelta e il controllo del programma, mentre l’ampio oblò semplifica il carico e lo scarico anche di piumoni, asciugamani e capi voluminosi. Funzioni SteamMax e Spa Care : il vapore migliora l’igiene del bucato, aiuta a eliminare germi e batteri e rende i tessuti più morbidi, una soluzione pratica per chi vuole una pulizia più profonda senza passaggi extra.

: il vapore migliora l’igiene del bucato, aiuta a eliminare germi e batteri e rende i tessuti più morbidi, una soluzione pratica per chi vuole una pulizia più profonda senza passaggi extra. Soil Level e fine ritardata : impostando il livello di sporco, la macchina adatta automaticamente la durata del ciclo; con la fine ritardata puoi programmare il completamento del lavaggio in base ai tuoi orari, trovando il bucato pronto quando ti serve.

: impostando il livello di sporco, la macchina adatta automaticamente la durata del ciclo; con la fine ritardata puoi programmare il completamento del lavaggio in base ai tuoi orari, trovando il bucato pronto quando ti serve. Luce interna, Drum Clean Plus e Stop&Go: la luce nel cestello evita che piccoli capi restino dimenticati, la funzione di pulizia mantiene la lavatrice in forma più a lungo e la pausa Stop&Go ti permette di aggiungere o togliere indumenti anche a ciclo avviato.

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Cecotec Lavatrice 9 Kg Bolero DressCode 9970 Direct Drive Steel, approfitta ora dell’offerta lampo al 33% prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanti chili di bucato può lavare la Cecotec Bolero DressCode 9970 in un ciclo? La Cecotec Bolero DressCode 9970 può lavare fino a 9 kg di bucato in un singolo ciclo. La lavatrice Cecotec Bolero DressCode 9970 è efficiente nei consumi? Sì, è in classe energetica A, quindi offre consumi ridotti rispetto a modelli meno efficienti. La Cecotec Bolero DressCode 9970 è rumorosa durante il lavaggio? No, il motore Direct Drive è progettato per garantire maggiore silenziosità e minori vibrazioni. La lavatrice Cecotec Bolero DressCode 9970 ha programmi a vapore? Sì, include SteamMax e Spa Care che sfruttano il vapore per una pulizia più profonda e capi più morbidi.