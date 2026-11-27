Lavatrice Cecotec Bolero costa meno della metà: sconto spaziale
La lavatrice Cecotec Bolero DressCode 10800 da 10 kg con motore Inverter Plus, 16 programmi e funzioni a vapore è scontate del 56%.
Quando il bucato si accumula, una lavatrice con una capienza ampia può aiutare a gestire carichi più consistenti. La Cecotec Bolero DressCode 10800 Inverter Steel A è disponibile con uno sconto del 56%.
La capacità di 10 kg e i 16 programmi permettono di scegliere il ciclo in base ai tessuti e alle diverse esigenze di lavaggio. Tra le funzioni indicate ci sono la programmazione fino a 24 ore, l’avvio intelligente con un tocco e la pulizia automatica del cestello. Il motore Inverter Plus è pensato per offrire un funzionamento più silenzioso e consumi ridotti rispetto a un motore convenzionale; le tecnologie a vapore completano le opzioni per la cura e l’igiene del bucato.
Cecotec Bolero DressCode 10800 in offerta: sconto del 56%
Per chi cerca una lavatrice capiente con diversi programmi e funzioni automatiche, la Cecotec Bolero DressCode 10800 Inverter Steel A è proposta a 272,99 euro, con uno sconto del 56%. La capacità di 10 kg, la centrifuga fino a 1400 giri al minuto e le funzioni per programmare o personalizzare il ciclo sono tra gli elementi da considerare nella scelta. La lavatrice Cecotec Bolero DressCode 10800 Inverter Steel A è disponibile con uno sconto del 56%. Il tool non indica ulteriori dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
Acquista subito la lavatrice Cecotec Bolero
La lavatrice Cecotec con il motore Inverter Plus e la capacità da 10 kg
Quando servono cicli adatti a tessuti ed esigenze diverse, poter contare su più programmi e impostazioni aiuta a personalizzare il lavaggio. Ecco le caratteristiche segnalate per questa lavatrice:
- Capacità di 10 kg e 16 programmi: permette di gestire carichi ampi e scegliere un ciclo in base al tessuto e all’occasione.
- Centrifuga fino a 1400 giri al minuto: offre una velocità regolabile fino a questo valore per la fase di centrifuga.
- Motore Inverter Plus: è progettato per contenere i consumi, con un risparmio dichiarato superiore al 70% rispetto a un motore convenzionale, e per funzionare più silenziosamente durante lavaggio e centrifuga.
- DelayStart e OnSmart: consentono rispettivamente di programmare il lavaggio fino a 24 ore prima e di avviare un ciclo intelligente con un tocco.
- Fuzzy Logic e display touch XXL: il sistema rileva il carico e ottimizza acqua e durata del ciclo; il display offre un controllo intuitivo.
- SteamMax, Spa Care e DrumClean: le funzioni a vapore sono descritte per igienizzare il bucato, mentre DrumClean pulisce automaticamente il cestello.
- Pearl Drum e KidLock: la trama interna a fiocchi di neve è pensata per essere più delicata sui tessuti e il blocco bambini aggiunge una funzione di sicurezza.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 56% sulla lavatrice Cecotec Bolero DressCode 10800.
Scopri altre lavatrici in promo da oggi su Amazon.
FAQ
La capacità di carico indicata è di 10 kg.
Sono indicati 16 programmi per tessuti ed esigenze diverse.
Sì, la funzione DelayStart consente di programmare il lavaggio fino a 24 ore in anticipo.
Sì. Sono indicate SteamMax e Spa Care, con funzioni a vapore per l’igienizzazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.