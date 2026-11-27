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La lavatrice Cecotec Bolero DressCode 10800 da 10 kg con motore Inverter Plus, 16 programmi e funzioni a vapore è scontate del 56%.

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Quando il bucato si accumula, una lavatrice con una capienza ampia può aiutare a gestire carichi più consistenti. La Cecotec Bolero DressCode 10800 Inverter Steel A è disponibile con uno sconto del 56%.

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La capacità di 10 kg e i 16 programmi permettono di scegliere il ciclo in base ai tessuti e alle diverse esigenze di lavaggio. Tra le funzioni indicate ci sono la programmazione fino a 24 ore, l’avvio intelligente con un tocco e la pulizia automatica del cestello. Il motore Inverter Plus è pensato per offrire un funzionamento più silenzioso e consumi ridotti rispetto a un motore convenzionale; le tecnologie a vapore completano le opzioni per la cura e l’igiene del bucato.

Cecotec Bolero DressCode 10800 in offerta: sconto del 56%

Per chi cerca una lavatrice capiente con diversi programmi e funzioni automatiche, la Cecotec Bolero DressCode 10800 Inverter Steel A è proposta a 272,99 euro, con uno sconto del 56%. La capacità di 10 kg, la centrifuga fino a 1400 giri al minuto e le funzioni per programmare o personalizzare il ciclo sono tra gli elementi da considerare nella scelta. La lavatrice Cecotec Bolero DressCode 10800 Inverter Steel A è disponibile con uno sconto del 56%. Il tool non indica ulteriori dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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La lavatrice Cecotec con il motore Inverter Plus e la capacità da 10 kg

Quando servono cicli adatti a tessuti ed esigenze diverse, poter contare su più programmi e impostazioni aiuta a personalizzare il lavaggio. Ecco le caratteristiche segnalate per questa lavatrice:

Capacità di 10 kg e 16 programmi : permette di gestire carichi ampi e scegliere un ciclo in base al tessuto e all’occasione.

: permette di gestire carichi ampi e scegliere un ciclo in base al tessuto e all’occasione. Centrifuga fino a 1400 giri al minuto : offre una velocità regolabile fino a questo valore per la fase di centrifuga.

: offre una velocità regolabile fino a questo valore per la fase di centrifuga. Motore Inverter Plus : è progettato per contenere i consumi, con un risparmio dichiarato superiore al 70% rispetto a un motore convenzionale, e per funzionare più silenziosamente durante lavaggio e centrifuga.

: è progettato per contenere i consumi, con un risparmio dichiarato superiore al 70% rispetto a un motore convenzionale, e per funzionare più silenziosamente durante lavaggio e centrifuga. DelayStart e OnSmart : consentono rispettivamente di programmare il lavaggio fino a 24 ore prima e di avviare un ciclo intelligente con un tocco.

: consentono rispettivamente di programmare il lavaggio fino a 24 ore prima e di avviare un ciclo intelligente con un tocco. Fuzzy Logic e display touch XXL : il sistema rileva il carico e ottimizza acqua e durata del ciclo; il display offre un controllo intuitivo.

: il sistema rileva il carico e ottimizza acqua e durata del ciclo; il display offre un controllo intuitivo. SteamMax, Spa Care e DrumClean : le funzioni a vapore sono descritte per igienizzare il bucato, mentre DrumClean pulisce automaticamente il cestello.

: le funzioni a vapore sono descritte per igienizzare il bucato, mentre DrumClean pulisce automaticamente il cestello. Pearl Drum e KidLock: la trama interna a fiocchi di neve è pensata per essere più delicata sui tessuti e il blocco bambini aggiunge una funzione di sicurezza.

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FAQ Quanti kg di bucato può contenere la lavatrice Cecotec Bolero DressCode 10800? La capacità di carico indicata è di 10 kg. Quanti programmi di lavaggio ha? Sono indicati 16 programmi per tessuti ed esigenze diverse. È possibile programmare l’avvio del lavaggio? Sì, la funzione DelayStart consente di programmare il lavaggio fino a 24 ore in anticipo. La lavatrice ha funzioni a vapore? Sì. Sono indicate SteamMax e Spa Care, con funzioni a vapore per l’igienizzazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.