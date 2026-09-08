Libero
OFFERTE

Cecotec, la lavatrice a carica frontale a prezzo stracciato: è da comprare subito

Cecotec Bolero Dresscode 10610, lavatrice a carica frontale da 10 kg con motore Inverter Plus, Steam Max e 15 programmi è in sconto del 32%.

5 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lavatrice Cecotec Bolero Dresscode 10610 bianca Amazon

Montagne di bucato e poco tempo a disposizione? Una lavatrice capiente ed efficiente può fare davvero la differenza nella gestione delle faccende domestiche. Oggi la Cecotec Bolero Dresscode 10610 è proposta con uno sconto del 32%, permettendoti di portarti a casa una lavatrice da 10 kg di capacità e 1400 giri a un prezzo particolarmente interessante.

Questa lavatrice a carica frontale unisce grande capacità e motore Inverter Plus, pensato per ridurre i consumi e contenere il rumore, soprattutto in centrifuga. I suoi 15 programmi si adattano a capi e tessuti diversi, mentre funzioni come Steam Max, OnSmart e Fuzzy Logic ottimizzano automaticamente lavaggio e consumi. Non mancano accorgimenti pratici come la funzione Stop&Go per aggiungere o togliere capi a ciclo avviato, il programma di pulizia del tamburo e la gomma antibatterica per mantenere l’interno più igienico nel tempo.

Scopri le nostre offerte su Telegram

La lavatrice Cecotec con il motore Inverter Plus e lo sconto del 32%

La promozione porta la Cecotec Bolero Dresscode 10610 a circa 250,70€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino, una cifra aggressiva per una lavatrice da 10 kg in classe A con motore inverter. In questa fascia di prezzo è raro trovare una combinazione di capacità elevata, 1400 giri al minuto e funzioni avanzate come il vapore Steam Max e la gestione intelligente del carico. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Considerando dotazione e tecnologia, la lavatrice si posiziona in modo competitivo tra i modelli di fascia media, offrendo un buon rapporto tra prestazioni e costo d’acquisto. Se stavi valutando un elettrodomestico capiente per famiglie o per chi lava spesso, questa offerta ti permette di scegliere un modello con funzioni evolute senza salire ai prezzi dei top di gamma. Con la promo in corso puoi portarti a casa la Cecotec Bolero Dresscode 10610 a soli 250,70€.

Lavatrice Cecotec Bolero Dresscode 10610 biancaAmazon

Approfitta ora della promo Cecotec Bolero Dresscode 10610

La lavatrice Cecotec con la capacità da 10 kg e il lavaggio a vapore Steam Max

Se fai lavatrici frequenti, hai una famiglia numerosa o semplicemente vuoi ridurre i cicli di lavaggio settimanali, una macchina capiente e ben progettata può aiutarti a risparmiare tempo ed energia. Questo modello punta proprio su capacità, efficienza e funzioni intelligenti pensate per la vita quotidiana.

  • Capacità di 10 kg: ti permette di lavare in un solo ciclo più capi, lenzuola e asciugamani, riducendo il numero di lavaggi settimanali e ottimizzando consumi di acqua ed energia.
  • Motore Inverter Plus: offre un funzionamento più efficiente rispetto ai motori tradizionali, con risparmio di energia e minore rumorosità, soprattutto nelle fasi di lavaggio e centrifuga.
  • Funzione Steam Max: il vapore avvolge i tessuti per un lavaggio più profondo, aiutando a igienizzare i capi ed eliminare meglio gli odori, utile per biancheria, indumenti sportivi e capi di tutti i giorni.
  • Fino a 1400 RPM e 15 programmi: la centrifuga potente accelera i tempi di asciugatura, mentre la varietà di programmi ti consente di scegliere il ciclo più adatto a ogni tipo di carico e tessuto.
  • OnSmart e Fuzzy Logic: selezionano in modo automatico il programma ideale e regolano acqua e durata in base al carico, così non devi perdere tempo con impostazioni complesse e riduci gli sprechi.
  • Stop&Go e Drum Clean: puoi mettere in pausa il ciclo per aggiungere o togliere capi dimenticati e mantenere il tamburo pulito nel tempo, riducendo la formazione di odori sgradevoli.
  • Gomma antibatterica e Pearl Drum: la guarnizione pensata per limitare i germi e il tamburo con texture a fiocco di neve sono studiati per prendersi cura dei tessuti e migliorare lo scorrimento dei capi.
  • DelayStart fino a 24 ore: ti consente di programmare l’avvio del lavaggio all’orario più comodo per te, ad esempio nelle fasce con tariffa energetica più conveniente.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Cecotec Bolero Dresscode 10610, approfitta subito dell’offerta lampo al 32% fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quanti kg di bucato può lavare la Cecotec Bolero Dresscode 10610?

La Cecotec Bolero Dresscode 10610 offre una capacità di carico di 10 kg, adatta a famiglie e lavaggi voluminosi.

La lavatrice Cecotec Bolero Dresscode 10610 è silenziosa?

Il motore Inverter Plus riduce i rumori soprattutto in lavaggio e centrifuga, rendendo la lavatrice più silenziosa dei modelli con motore universale.

A quanti giri arriva la centrifuga della Cecotec Bolero Dresscode 10610?

La centrifuga raggiunge fino a 1400 giri al minuto, aiutando ad accorciare i tempi di asciugatura dei capi.

La Cecotec Bolero Dresscode 10610 ha un programma di pulizia del tamburo?

Sì, integra la funzione Drum Clean che pulisce il tamburo per limitare batteri, sporco e cattivi odori nel tempo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963