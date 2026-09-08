Cecotec, la lavatrice a carica frontale a prezzo stracciato: è da comprare subito
Cecotec Bolero Dresscode 10610, lavatrice a carica frontale da 10 kg con motore Inverter Plus, Steam Max e 15 programmi è in sconto del 32%.
Montagne di bucato e poco tempo a disposizione? Una lavatrice capiente ed efficiente può fare davvero la differenza nella gestione delle faccende domestiche. Oggi la Cecotec Bolero Dresscode 10610 è proposta con uno sconto del 32%, permettendoti di portarti a casa una lavatrice da 10 kg di capacità e 1400 giri a un prezzo particolarmente interessante.
Questa lavatrice a carica frontale unisce grande capacità e motore Inverter Plus, pensato per ridurre i consumi e contenere il rumore, soprattutto in centrifuga. I suoi 15 programmi si adattano a capi e tessuti diversi, mentre funzioni come Steam Max, OnSmart e Fuzzy Logic ottimizzano automaticamente lavaggio e consumi. Non mancano accorgimenti pratici come la funzione Stop&Go per aggiungere o togliere capi a ciclo avviato, il programma di pulizia del tamburo e la gomma antibatterica per mantenere l’interno più igienico nel tempo.
La lavatrice Cecotec con il motore Inverter Plus e lo sconto del 32%
La promozione porta la Cecotec Bolero Dresscode 10610 a circa 250,70€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino, una cifra aggressiva per una lavatrice da 10 kg in classe A con motore inverter. In questa fascia di prezzo è raro trovare una combinazione di capacità elevata, 1400 giri al minuto e funzioni avanzate come il vapore Steam Max e la gestione intelligente del carico. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
Considerando dotazione e tecnologia, la lavatrice si posiziona in modo competitivo tra i modelli di fascia media, offrendo un buon rapporto tra prestazioni e costo d’acquisto. Se stavi valutando un elettrodomestico capiente per famiglie o per chi lava spesso, questa offerta ti permette di scegliere un modello con funzioni evolute senza salire ai prezzi dei top di gamma. Con la promo in corso puoi portarti a casa la Cecotec Bolero Dresscode 10610 a soli 250,70€.
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La lavatrice Cecotec con la capacità da 10 kg e il lavaggio a vapore Steam Max
Se fai lavatrici frequenti, hai una famiglia numerosa o semplicemente vuoi ridurre i cicli di lavaggio settimanali, una macchina capiente e ben progettata può aiutarti a risparmiare tempo ed energia. Questo modello punta proprio su capacità, efficienza e funzioni intelligenti pensate per la vita quotidiana.
- Capacità di 10 kg: ti permette di lavare in un solo ciclo più capi, lenzuola e asciugamani, riducendo il numero di lavaggi settimanali e ottimizzando consumi di acqua ed energia.
- Motore Inverter Plus: offre un funzionamento più efficiente rispetto ai motori tradizionali, con risparmio di energia e minore rumorosità, soprattutto nelle fasi di lavaggio e centrifuga.
- Funzione Steam Max: il vapore avvolge i tessuti per un lavaggio più profondo, aiutando a igienizzare i capi ed eliminare meglio gli odori, utile per biancheria, indumenti sportivi e capi di tutti i giorni.
- Fino a 1400 RPM e 15 programmi: la centrifuga potente accelera i tempi di asciugatura, mentre la varietà di programmi ti consente di scegliere il ciclo più adatto a ogni tipo di carico e tessuto.
- OnSmart e Fuzzy Logic: selezionano in modo automatico il programma ideale e regolano acqua e durata in base al carico, così non devi perdere tempo con impostazioni complesse e riduci gli sprechi.
- Stop&Go e Drum Clean: puoi mettere in pausa il ciclo per aggiungere o togliere capi dimenticati e mantenere il tamburo pulito nel tempo, riducendo la formazione di odori sgradevoli.
- Gomma antibatterica e Pearl Drum: la guarnizione pensata per limitare i germi e il tamburo con texture a fiocco di neve sono studiati per prendersi cura dei tessuti e migliorare lo scorrimento dei capi.
- DelayStart fino a 24 ore: ti consente di programmare l’avvio del lavaggio all’orario più comodo per te, ad esempio nelle fasce con tariffa energetica più conveniente.
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FAQ
La Cecotec Bolero Dresscode 10610 offre una capacità di carico di 10 kg, adatta a famiglie e lavaggi voluminosi.
Il motore Inverter Plus riduce i rumori soprattutto in lavaggio e centrifuga, rendendo la lavatrice più silenziosa dei modelli con motore universale.
La centrifuga raggiunge fino a 1400 giri al minuto, aiutando ad accorciare i tempi di asciugatura dei capi.
Sì, integra la funzione Drum Clean che pulisce il tamburo per limitare batteri, sporco e cattivi odori nel tempo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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