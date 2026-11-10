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Candy ProWash 500, la lavatrice extra large a un prezzo speciale: offerta shock

La lavatrice Candy ProWash 500 con cestello da 11 chilogrammi e classe energetica A-30% è in offerta con uno sconto del 40%.

3 min di lettura

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Redazione

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Lavatrice Candy ProWash 500 bianca Amazon

Fare il bucato per una famiglia o gestire carichi voluminosi può richiedere molti cicli e tempo. La Candy ProWash 500 è proposta con uno sconto del 40%.

Con una capacità di 11 kg, questa lavatrice a carica frontale è pensata per affrontare bucati consistenti. Offre 16 programmi, cicli rapidi e funzioni dedicate come Anti-Pollution e Smart Wash; il sistema di iniezione dell’acqua aiuta a distribuire il risciacquo in modo uniforme anche nei cicli rapidi. La connessione tramite app hOn consente di gestire il lavaggio e controllarne lo stato a distanza. Tra gli altri elementi distintivi ci sono il motore Speed Drive Inverter e il cesto Soft Drum, progettato per ridurre attrito e pieghe.

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Candy ProWash 500 in offerta: sconto del 40% e 266 euro di risparmio

Per chi cerca una lavatrice capiente e connessa, la Candy ProWash 500 è disponibile a 399 euro, con uno sconto del 40%. In base al prezzo e alla percentuale indicati, il risparmio corrisponde a circa 266 euro. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia o per confermare pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi trovare la Candy ProWash 500 a 399 euro nella pagina dell’offerta.

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La lavatrice Candy con la capacità da 11 kg e la classe A-30%

Quando il bucato si accumula, una maggiore capacità e programmi adatti a esigenze diverse possono rendere più semplice organizzare i lavaggi. Ecco quali caratteristiche della lavatrice rispondono a necessità concrete:

  • Capacità da 11 kg: permette di gestire carichi voluminosi con un singolo ciclo, una soluzione utile quando si accumulano molti capi da lavare.
  • Classe A-30%: secondo la descrizione, è il 30% più efficiente rispetto al valore limite della classe A previsto dal regolamento europeo indicato.
  • 16 programmi e cicli rapidi: il set di cicli rapidi aiuta a risparmiare tempo senza rinunciare alle prestazioni; sono presenti anche i cicli Anti-Pollution e Smart Wash.
  • App hOn e lavaggio connesso: consente di gestire e controllare lo stato del lavaggio ovunque ci si trovi.
  • Motore Speed Drive Inverter e cesto Soft Drum: il motore è progettato per offrire efficienza e lavaggi silenziosi, mentre la superficie del cesto favorisce l’azione detergente e limita attrito e pieghe.
  • Lavaggio intensivo e maggiore igiene: l’opzione di risciacquo aggiuntivo aiuta ad affrontare diverse macchie; i Candy Clean Shields proteggono le zone sensibili, come le guarnizioni dell’oblò, da muffe e batteri.

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FAQ

Quanta capacità di carico ha la Candy ProWash 500?

Ha una capacità di 11 kg.

La lavatrice Candy ProWash 500 si può controllare tramite app?

Sì, è connessa e tramite l’app hOn consente di gestire il lavaggio e controllarne lo stato.

Quali dimensioni ha la Candy ProWash 500?

Le dimensioni indicate sono 85 × 60 × 68,1 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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