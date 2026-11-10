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La lavatrice Candy ProWash 500 con cestello da 11 chilogrammi e classe energetica A-30% è in offerta con uno sconto del 40%.

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Fare il bucato per una famiglia o gestire carichi voluminosi può richiedere molti cicli e tempo. La Candy ProWash 500 è proposta con uno sconto del 40%.

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Con una capacità di 11 kg, questa lavatrice a carica frontale è pensata per affrontare bucati consistenti. Offre 16 programmi, cicli rapidi e funzioni dedicate come Anti-Pollution e Smart Wash; il sistema di iniezione dell’acqua aiuta a distribuire il risciacquo in modo uniforme anche nei cicli rapidi. La connessione tramite app hOn consente di gestire il lavaggio e controllarne lo stato a distanza. Tra gli altri elementi distintivi ci sono il motore Speed Drive Inverter e il cesto Soft Drum, progettato per ridurre attrito e pieghe.

Candy ProWash 500 in offerta: sconto del 40% e 266 euro di risparmio

Per chi cerca una lavatrice capiente e connessa, la Candy ProWash 500 è disponibile a 399 euro, con uno sconto del 40%. In base al prezzo e alla percentuale indicati, il risparmio corrisponde a circa 266 euro. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia o per confermare pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi trovare la Candy ProWash 500 a 399 euro nella pagina dell’offerta.

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La lavatrice Candy con la capacità da 11 kg e la classe A-30%

Quando il bucato si accumula, una maggiore capacità e programmi adatti a esigenze diverse possono rendere più semplice organizzare i lavaggi. Ecco quali caratteristiche della lavatrice rispondono a necessità concrete:

Capacità da 11 kg: permette di gestire carichi voluminosi con un singolo ciclo, una soluzione utile quando si accumulano molti capi da lavare.

permette di gestire carichi voluminosi con un singolo ciclo, una soluzione utile quando si accumulano molti capi da lavare. Classe A-30%: secondo la descrizione, è il 30% più efficiente rispetto al valore limite della classe A previsto dal regolamento europeo indicato.

secondo la descrizione, è il 30% più efficiente rispetto al valore limite della classe A previsto dal regolamento europeo indicato. 16 programmi e cicli rapidi: il set di cicli rapidi aiuta a risparmiare tempo senza rinunciare alle prestazioni; sono presenti anche i cicli Anti-Pollution e Smart Wash.

il set di cicli rapidi aiuta a risparmiare tempo senza rinunciare alle prestazioni; sono presenti anche i cicli Anti-Pollution e Smart Wash. App hOn e lavaggio connesso: consente di gestire e controllare lo stato del lavaggio ovunque ci si trovi.

consente di gestire e controllare lo stato del lavaggio ovunque ci si trovi. Motore Speed Drive Inverter e cesto Soft Drum: il motore è progettato per offrire efficienza e lavaggi silenziosi, mentre la superficie del cesto favorisce l’azione detergente e limita attrito e pieghe.

il motore è progettato per offrire efficienza e lavaggi silenziosi, mentre la superficie del cesto favorisce l’azione detergente e limita attrito e pieghe. Lavaggio intensivo e maggiore igiene: l’opzione di risciacquo aggiuntivo aiuta ad affrontare diverse macchie; i Candy Clean Shields proteggono le zone sensibili, come le guarnizioni dell’oblò, da muffe e batteri.

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FAQ Quanta capacità di carico ha la Candy ProWash 500? Ha una capacità di 11 kg. La lavatrice Candy ProWash 500 si può controllare tramite app? Sì, è connessa e tramite l’app hOn consente di gestire il lavaggio e controllarne lo stato. Quali dimensioni ha la Candy ProWash 500? Le dimensioni indicate sono 85 × 60 × 68,1 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.